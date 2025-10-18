США начинают уставать от войны в Украине, — пресс-служба Белого дома (видео)

Война между Россией и Украиной длится слишком долго, и Соединенные Штаты уже чувствуют усталость, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. В то же время она подчеркнула, что президент США не щадит самого себя ради мира.

"Трамп буквально не спит и работает круглосуточно ради мира", — заявила Кэролайн Левитт в эфире канала Fox News. Она напомнила, как настойчиво Дональд Трамп добивался прекращения огня в Секторе Газа и назвала "чудесным облегчением" освобождение израильских заложников, которых еще с октября 2023 года удерживали террористы ХАМАС.

Что касается войны в Украине, то пресс-секретарь Белого дома напомнила о встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По ее словам, разговор двух президентов был очень откровенным, и Трамп подчеркнул, что "обе стороны должны признать реалии на земле и прийти к мирному соглашению".

Терпение президента США и американского народа исчерпывается, утверждала Кэролайн Левитт. Однако она подчеркнула, что Дональд Трамп продолжит работать ради достижения мира в Украине так же упорно, как он это делал ради мира на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. С таким заявлением президент Соединенных Штатов выступил после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным. Встреча должна состояться в столице Венгрии, ей будут предшествовать встречи американских и российских чиновников. В частности, первые переговоры проведет государственный секретарь США Марко Рубио.

Между тем Венгрия готова встретить Путина, несмотря на ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом. "Мир может быть достигнут только путем переговоров", — прокомментировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.