У США проходять масові акції проти політики Трампа: сотні тисяч людей вийшли на вулиці (відео)

Втретє з моменту інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року Америку сколихнули протести проти політики чинного глави держави. Багатотисячні мітинги проходять у всіх великих містах США.

По всій території США зібралося понад 2600 запланованих акцій протесту "Ні королям!", де люди виступають проти авторитарних тенденцій і антидемократичних ініціатив Трампа, повідомляє Reuters.

Зокрема, учасники не мають наміру спускати главі Білого дому кримінальне переслідування ймовірних політичних супротивників президента, загальнонаціональні імміграційні рейди і введення федеральних військ у міста США.

Протести відбуваються на тлі шатдауну, який не тільки призвів до закриття федеральних програм і служб, а й став випробуванням для балансу сил, оскільки агресивна виконавча влада протистоїть Конгресу і судам.

Організатори розраховують, що на мітинги до кінця дня у великих містах вийдуть щонайменше три мільйони людей.

Зі свого боку республіканці порівняли акції проти Трампа з протестами на кшталт "Ненавидимо Америку". Від Білого дому до Капітолійського пагорба лідери партій зневажливо називали учасників мітингу "комуністами" та "марксистами".

"Я закликаю вас подивитися — ми називаємо це мітингом "Ненавидимо Америку" — він відбудеться в суботу. Подивимося, хто на нього прийде", — додав він, перерахувавши групи, включно з "типом Антифа", людей, які "ненавидять капіталізм", і "марксистів у повній красі"", — говорив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Майк Джонсон розкритикував учасників протестів

Ці заяви вельми обурили тих, хто не підтримує нинішній курс Білого дому. Наприклад, у Вашингтоні, округ Колумбія, Браян Рейманн розповів журналістам, що республіканці цілий тиждень називали його терористом, що "шкода".

"Це Америка. Я не згоден з їхньою політикою, але не вірю, що вони не люблять цю країну. Я вважаю, що вони помиляються. Думаю, вони жадають влади", — сказав Рейманн.

Протестувальник Алістон Елліот у головному уборі у вигляді Статуї Свободи і з плакатом "Ні диктаторам-самоучкам!" заявив:

"Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку демократії та боротьби за праву справу. Я проти зловживання владою".

Акція "Ні королям" у Бостоні

Хоча попередні протести цього року — проти скорочень держслужбовців Ілоном Маском навесні, а потім проти військового параду Трампа в червні — приваблювали натовпи, організатори стверджують, що цей протест сприяє формуванню згуртованішого опозиційного руху.

Лія Грінберг, співзасновниця Indivisible, прогресивної організації, що є головним організатором маршів "Ні королям!", впевнена: немає нічого більш американського, ніж заявити: "У нас немає королів" і скористатися своїм правом на мирний протест.

У пості на Facebook сенатор-демократ Берні Сандерс, колишній кандидат у президенти, сказав:

"Це мітинг любові до Америки. Це мітинг мільйонів людей по всій країні, які вірять у нашу Конституцію, в американську свободу і, не дозволять вам і Дональду Трампу перетворити цю країну на авторитарне суспільство".

Протести проти політики Трампа відбулися навіть у Торонто (Канада)

До полудня кілька тисяч людей зібралися на Таймс-сквер у Нью-Йорку, скандуючи "Трамп має піти негайно" і розмахуючи плакатами, часом образливими, з гаслами, що ображають президента і засуджують його імміграційні репресії. Деякі несли американські прапори.

Сам Трамп перебуває далеко від Вашингтона, у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

"Вони кажуть, що називають мене королем. Я не король", — сказав політик в інтерв'ю Fox News, яке вийшло в ефір у п'ятницю.

Трамп заявив, що він — "не король"

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп помилково опублікував повідомлення до генеральної прокурорки Пем Бонді з вимогою порушити справи проти його політичних опонентів, зокрема проти колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

Також повідомлялося, що Трамп образився, бо Нобелівську премію миру дали Бараку Обамі за "неробство".