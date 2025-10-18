В США проходят массовые акции против политики Трампа: сотни тысяч людей вышли на улицы (видео)

Третий раз с момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года Америку всколыхнули протесты против политики действующего главы государства. Многотысячные митинги проходят во всех крупных городах США.

По всей территории США собралось более 2600 запланированных акций протеста "Нет королям!", где люди выступают против авторитарных тенденций и антидемократических инициатив Трампа, сообщает Reuters.

В частности, участники не намерены спускать главе Белого дома уголовное преследование предполагаемых политических противников президента, общенациональные иммиграционные рейды и ввод федеральных войск в города США.

Протесты проходят на фоне шатдауна, который не только привел к закрытию федеральных программ и служб, но и стал испытанием для баланса сил, поскольку агрессивная исполнительная власть противостоит Конгрессу и судам.

Организаторы рассчитывают, что на митинги к концу дня в крупных городах выйдут не менее трех миллионов людей.

В свою очередь республиканцы сравнили акции против Трампа с протестами вроде "Ненавидим Америку". От Белого дома до Капитолийского холма лидеры партий пренебрежительно называли участников митинга "коммунистами" и "марксистами".

"Я призываю вас посмотреть — мы называем это митингом "Ненавидим Америку" — он состоится в субботу. Посмотрим, кто на него придет", — добавил он, перечислив группы, включая "типа Антифа", людей, "ненавидящих капитализм", и "марксистов в полном обличье"", – говорил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Майк Джонсон раскритиковал участников протестов

Эти заявления весьма возмутили тех, кто не поддерживает нынешний курс Белого дома. Например, в Вашингтоне, округ Колумбия, Брайан Рейманн рассказал журналистам, что республиканцы целую неделю называли его террористом, что "жалко".

"Это Америка. Я не согласен с их политикой, но не верю, что они не любят эту страну. Я считаю, что они заблуждаются. Думаю, они жаждут власти", — сказал Рейманн.

Протестующий Алистон Эллиот в головном уборе в виде Статуи Свободы и с плакатом "Нет диктаторам-самоучкам!" заявил:

"Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку демократии и борьбы за правое дело. Я против злоупотребления властью".

Акция "Нет королям" в Бостоне

Хотя предыдущие протесты этого года — против сокращений госслужащих Илоном Маском весной, а затем против военного парада Трампа в июне — привлекали толпы, организаторы утверждают, что этот протест способствует формированию более сплоченного оппозиционного движения.

Лия Гринберг, соучредитель Indivisible, прогрессивной организации, которая является главным организатором маршей "Нет королям!", уверена: нет ничего более американского, чем заявить: "У нас нет королей" и воспользоваться своим правом на мирный протест.

В посте на Facebook сенатор-демократ Берни Сандерс, бывший кандидат в президенты, сказал:

"Это митинг любви к Америке. Это митинг миллионов людей по всей стране, которые верят в нашу Конституцию, в американскую свободу и, не позволят вам и Дональду Трампу превратить эту страну в авторитарное общество".

Протесты против политики Трампа прошли даже в Торонто (Канада)

К полудню несколько тысяч человек собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке, скандируя "Трамп должен уйти немедленно" и размахивая плакатами, порой оскорбительными, с лозунгами, оскорбляющими президента и осуждающими его иммиграционные репрессии. Некоторые несли американские флаги.

Сам Трамп находится вдали от Вашингтона, в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

"Они говорят, что называют меня королем. Я не король", — сказал политик в интервью Fox News, которое вышло в эфир в пятницу.

Трамп заявил, что он – "не король"

Напомним, президент США Дональд Трамп ошибочно опубликовал сообщение к генеральному прокурору Пэм Бонди с требованием возбудить дела против его политических оппонентов, в частности против бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Также сообщалось, что что Трамп обиделся, потому что Нобелевскую премию мира дали Бараку Обаме за "безделье".