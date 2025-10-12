"Был удивлен": Трамп по ошибке опубликовал требование к генпрокурору преследовать своих оппонентов

Президент США Дональд Трамп ошибочно опубликовал сообщение к генеральному прокурору Пэм Бонди с требованием возбудить дела против его политических оппонентов, в частности против бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

"Трамп был удивлен, узнав, что он на самом деле опубликовал это сообщение в своем аккаунте Truth Social", — говорится в материале NBC News, которое ссылается на собственные источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, реакция Трампа на случайную публикацию "частного" текста была короткой.

"О, ладно", — сказал Трамп.

После этого американский президент старался не придавать эту ситуацию огласке.

Отмечается, что в опубликованном сообщении Трамп обратился к Бонди с упреком, что против его оппонентов ничего не делают.

"Пэм, ничего не делается в отношении моих врагов! А как насчет Коми, Адама "Shifty" Шиффа, Летиции??? Они все виноваты по самое горло, но ничего не происходит. Мы больше не можем медлить — это убивает нашу репутацию и доверие. Они дважды объявляли мне импичмент и пять раз выдвигали обвинения — из-за ничего. Справедливость должна победить, сейчас!", — говорилось в заметке.

По данным NBC News, Трамп призвал к преследованию бывшего директора ФБР Джеймса Коми, сенатора-демократа Адама Шиффа и генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Журналисты также подчеркнули, что двое из трех человек, упомянутых в заметке — Коми и Джеймс — сейчас обвиняются Министерством юстиции.

Кроме того, двое чиновников сообщили NBC News, что Бонди назначила "специального прокурора" для расследования обвинений в мошенничестве с ипотекой против Джеймса и Шиффа.

