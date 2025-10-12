"Був здивований": Трамп помилково опублікував вимогу до генпрокурорки переслідувати своїх опонентів

Президент США Дональд Трамп помилково опублікував повідомлення до генеральної прокурорки Пем Бонді з вимогою порушити справи проти його політичних опонентів, зокрема проти колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

"Трамп був здивований, дізнавшись, що він насправді опублікував це повідомлення у своєму акаунті Truth Social", — йдеться у матеріалі NBC News, яке посилається на власні джерела у Білому домі.

За словами співрозмовників видання, реакція Трампа на випадкову публікацію "приватного" тексту була короткою.

"О, гаразд", — сказав Трамп.

Після цього американський президент намагався не надавати цій ситуації розголосу.

Зазначається, що в опублікованому повідомленні Трамп звернувся до Бонді з докором, що проти його опонентів нічого не роблять.

"Пем, нічого не робиться щодо моїх ворогів! А як щодо Комі, Адама "Shifty" Шиффа, Летиції??? Вони всі винні по саме горло, але нічого не відбувається. Ми більше не можемо зволікати — це вбиває нашу репутацію й довіру. Вони двічі оголошували мені імпічмент і п’ять разів висували обвинувачення — через ніщо. Справедливість має перемогти, зараз!", — йшлося у дописі.

За даними NBC News, Трамп закликав до переслідування колишнього директора ФБР Джеймса Комі, сенатора-демократа Адама Шиффа та генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Летиції Джеймс.

Журналісти також підкреслили, що двоє з трьох осіб, згаданих у дописі — Комі та Джеймс — наразі звинувачені Міністерством юстиції.

Крім того, двоє урядовців повідомили NBC News, що Бонді призначила "спеціального прокурора" для розслідування звинувачень у шахрайстві з іпотекою проти Джеймса та Шиффа.

