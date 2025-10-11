"Рекордні ліквідації": одна заява Трампа обвалила криптовалютний ринок, — Bloomberg

Після заяви президента США Дональда Трампа про запровадження додаткового 100% мита на товари з Китаю та запровадження експортного контролю на американське програмне забезпечення криптовалютний ринок зазнав різкого обвалу.

Related video

Протягом години було ліквідовано позицій на суму понад 6 мільярдів доларів, пише Bloomberg.

"Трейдери криптовалютного ринку зазнали рекордних ліквідацій лише через кілька днів після того, як біткойн досяг нового історичного максимуму", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ціни на криптовалюту впали після того, як Трамп заявив, що введе додатковий 100% тариф на товари з Китаю та запровадить експортний контроль на програмне забезпечення. Компанія Coinglass, яка відстежує дані, описала це падіння як "найбільшу ліквідацію в історії криптовалюти".

"Пост Трампа спричинив падіння біткойна більш ніж на 12%. Найбільший токен, який на початку тижня досяг рекордного рівня в понад 125 000 доларів, у п'ятницю ввечері в Нью-Йорку коливався нижче 113 000 доларів", — зазначили журналісти.

Різке падіння вартості біткоїн Фото: Bloomberg

За даними Coinglass, за останні 24 години було знищено ставок на суму понад 19 мільярдів доларів, а понад 1,6 мільйона трейдерів ліквідовано. Понад 7 мільярдів доларів з цих позицій було продано менш ніж за годину торгів.

Загальна сума може бути набагато вищою, адже біржі не обов'язково повідомляють про такі замовлення в режимі реального часу. Загальна сума ліквідацій за оцінками деяких експертів, з якими спілкувались співробітники Bloomberg, перевищує 30 мільярдів доларів.

Автори матеріалу підкреслили, що водночас торгова війна між США і Китаєм призвела до стрімкого зростання попиту на казначейські облігації і золото, які вважаються безпечними активами.

Нагадаємо, 10 жовтня Трамп заявив, що США запроваджують 100% мита на усі товари з Китаю.

Фокус також писав про те, що Україна увійшла в топ країн з використання криптовалют.