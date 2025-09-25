Понад $800 млн на біткоїни: Україна увійшла в топ країн з використання криптовалют

Українці продовжують активно освоювати криптовалюту: за період із липня 2023 року до липня 2024 року вони витратили майже $882 мільйони на купівлю біткоїнів.

Україна, як і раніше, посідає одне з провідних місць у світі за рівнем використання криптовалют. Про це повідомляє Європейський банк реконструкції та розвитку.

Згідно з Global Crypto Adoption Index 2024 від Chainalysis, наша країна поступається лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В'єтнаму.

За вказаний рік на крипторинок країни надійшло $106 мільярдів, водночас на придбання біткоїнів українці витратили $882 мільйони в гривневому еквіваленті.

Експерти зазначають, що нинішнє зростання активності на крипторинку пов'язане переважно з великими інституційними транзакціями в діапазоні від $1 до $10 мільйонів, а також із професійними операціями на суми від $10 тисяч до $1 мільйона.

Варто зазначити, що 2024 року криптовалюта стала частішим елементом в електронних деклараціях державних службовців України. Порівняно з 2023 роком кількість осіб, які декларують володіння криптовалютою, збільшилася на 10%, а з 2021 року — на 220%.