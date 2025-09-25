Более $800 млн на биткоины: Украина вошла в топ стран по использованию криптовалют

Украинцы продолжают активно осваивать криптовалюту: за период с июля 2023 года по июль 2024 года они потратили почти $882 миллиона на покупку биткоинов.

Related video

Украина по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире по уровню использования криптовалют. Об этом сообщает Европейский банк реконструкции и развития.

Согласно Global Crypto Adoption Index 2024 от Chainalysis, наша страна уступает лишь Индии, Нигерии, Индонезии, США и Вьетнаму.

За указанный год на крипторынок страны поступило $106 миллиардов, при этом на приобретение биткоинов украинцы потратили $882 миллиона в гривневом эквиваленте.

Эксперты отмечают, что нынешний рост активности на крипторынке связан преимущественно с крупными институциональными транзакциями в диапазоне от $1 до $10 миллионов, а также с профессиональными операциями на суммы от $10 тысяч до $1 миллиона.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев сообщил, когда в Украине легализуют криптовалюту.

Стоит отметить, что в 2024 году криптовалюта стала более частым элементом в электронных декларациях государственных служащих Украины. По сравнению с 2023 годом количество лиц, декларирующих владение криптовалютой, увеличилось на 10%, а с 2021 года — на 220%.