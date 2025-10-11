"Рекордные ликвидации": одно заявление Трампа обвалило криптовалютный рынок, — Bloomberg

После заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительной 100% пошлины на товары из Китая и введения экспортного контроля на американское программное обеспечение криптовалютный рынок претерпел резкий обвал.

В течение часа было ликвидировано позиций на сумму более 6 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

"Трейдеры криптовалютного рынка подверглись рекордным ликвидациям всего через несколько дней после того, как биткоин достиг нового исторического максимума", — говорится в материале.

Отмечается, что цены на криптовалюту упали после того, как Трамп заявил, что введет дополнительный 100% тариф на товары из Китая и введет экспортный контроль на программное обеспечение. Компания Coinglass, которая отслеживает данные, описала это падение как "самую большую ликвидацию в истории криптовалюты".

"Пост Трампа вызвал падение биткойна более чем на 12%. Самый большой токен, который в начале недели достиг рекордного уровня в более 125 000 долларов, в пятницу вечером в Нью-Йорке колебался ниже 113 000 долларов", — отметили журналисты.

Резкое падение стоимости биткоина Фото: Bloomberg

По данным Coinglass, за последние 24 часа было уничтожено ставок на сумму более 19 миллиардов долларов, а более 1,6 миллиона трейдеров ликвидировано. Более 7 миллиардов долларов из этих позиций было продано менее чем за час торгов.

Общая сумма может быть гораздо выше, ведь биржи не обязательно сообщают о таких заказах в режиме реального времени. Общая сумма ликвидаций по оценкам некоторых экспертов, с которыми общались сотрудники Bloomberg, превышает 30 миллиардов долларов.

Авторы материала подчеркнули, что в то же время торговая война между США и Китаем привела к стремительному росту спроса на казначейские облигации и золото, которые считаются безопасными активами.

Напомним, 10 октября Трамп заявил, что США вводят 100% пошлины на все товары из Китая.

