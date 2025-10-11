"Совершенно неожиданно": Трамп вводит 100% пошлины на все товары из Китая

США с 1 ноября введут 100% пошлину на все товары из Китая, а также введут экспортный контроль на важное американское программное обеспечение, поставляемое в это государство.

Related video

Повышение тарифов может произойти даже быстрее, чем в начале ноября, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"С 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений со стороны Китая) Соединенные Штаты Америки введут 100-процентный тариф на Китай, сверх любого тарифа, который они платят сейчас. Также 1 ноября мы введем экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение", — написал Трамп.

Он пояснил, что принял такое решение из-за того, что Китай занял "чрезвычайно агрессивную позицию" в вопросах международной торговли.

По словам Трампа, Пекин направил государствам всего мира письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года Китай введет масштабный экспортный контроль практически на все товары, которые он производит, а также на некоторые товары, которые там не производятся.

"Это касается всех стран без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими еще несколько лет назад. Это абсолютно неслыханное в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами", — отметил президент США.

Он подчеркнул, что высказывается исключительно от имени США, а не других стран, которые подверглись подобным угрозам.

"Невозможно поверить, что Китай принял бы такие меры, но он это сделал, а остальное — это уже история", — подчеркнул Трамп.

Пост Трампа Фото: скриншот

Напомним, в августе Трамп продлил мораторий на тарифы против Китая на 90 дней.

Фокус также писал о том, что США "уничтожат" Китай из-за ценного материала для электроники.