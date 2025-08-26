США "уничтожат" Китай из-за ценного материала для электроники: о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю введением высоких тарифов, если Пекин ограничит экспорт редкоземельных магнитов.

Сегодня Китай доминирует в производстве редкоземельных магнитов, обеспечивая почти 90% мирового рынка. Он также контролирует значительную часть переработки минералов, необходимых для их производства, сообщает Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, этот контроль дает Пекину значительное влияние на глобальные цепи поставок для таких секторов, как автомобилестроение, электроника и возобновляемая энергетика. Ранее Китай приостановил поставки семи редкоземельных металлов и связанных с ними материалов в ответ на повышение пошлин на китайские товары со стороны США.

По данным портала, сейчас экспорт редкоземельных магнитов из Китая восстановился. Поставки в США выросли более чем в семь раз в июне, подскочив на 660% по сравнению с предыдущим месяцем. Объемы продолжали расти в июле, увеличившись еще на 76%.

Несмотря на резкий рост, Трамп предположил, что в будущем для обеспечения США редкоземельными магнитами может потребоваться давление. По его словам, если китайское правительство снова ограничит поставки, Вашингтон должен "взимать с них 200% тарифов".

"У нас гораздо более важные и лучшие карты, чем у них. Если бы я разыграл эти карты, это разрушило бы Китай", — сказал президент США.

Напомним, ранее Трамп подписал указ о запуске глубоководной добычи полезных ископаемых, необходимых для производства электроники, стремясь компенсировать экспертные ограничения со стороны Китая.

Фокус также сообщал, что в США разработали первый в мире магнит из нитрида железа, который не предусматривает использование редкоземельных элементов. Сырье для него доступно во всем мире и на 100% поступает из американских источников.