США могут обойтись и без редкоземельных металлов: что изобрели ученые

Соединенные Штаты могут предотвратить китайское доминирование в экспорте редкоземельных металлов благодаря разработке, созданной много лет назад.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Тогда ученый, работавший в лаборатории Университета Миннесоты, разработал первый в мире магнит из нитрида железа. Это была революционная технология, которая не предусматривала использование редкоземельных элементов.

На сегодня Китай является лидером в экспорте редкоземельных металлов — на него приходится 92% мировой переработки. Сейчас он ограничивает экспорт в США и при этом играет ключевую роль почти во всем, от электромоторов до ветровых турбин и аппаратов МРТ.

Однако у редкоземельных магнитов есть альтернатива: Niron Magnetics — дочернее предприятие, созданное материаловедом Университета Миннесоты Цзянь-Пинг Ваном — предлагает постоянные магниты без редкоземельных элементов.

Компания утверждает, что такие магниты полезны для бытовой электроники и индустрии двигателей. Постоянные магниты — это та невидимая сила, которая превращает электричество в движение в ежедневных устройствах потребителей.

"Мы производим единственные в мире высокоэффективные постоянные магниты без содержания редкоземельных элементов. Наша технология магнитов из нитрида железа и ведущий мировой опыт в сфере производства магнитов улучшают программы, которые используют магниты, чтобы помочь создать революцию в вашей отрасли", — говорится в заявлении компании.

Китайская разработка поможет США

Ожидается, что инновация китайского специалиста поможет Соединенным Штатам преодолеть доминирование Китая в поставках редкоземельных минералов. Цзянь-Пинг Ван получил степень доктора философии в китайской Академии наук и десятилетиями занимался изучением магнетизма.

Сырье для производства магнитов Niron доступно во всем мире и на 100% поступает из локальных источников, создавая постоянную безопасную цепь поставок.

Компания также утверждает, что их магниты предлагают улучшенную производительность, поскольку нитрид железа имеет самый большой поток из всех известных материалов и открывает фундаментальные преимущества в конструировании устройства.

Niron утверждает, что их оптимизированный процесс масштабируется в соответствии со спросом, используя проверенное в отрасли оборудование, от наночастиц до готовых магнитов.

В то время, когда азиатский гигант усиливает контроль над экспортом важнейших минералов, таких как самарий и диспрозий, инновация Niron обещает ключевую альтернативу.

Магниты Niron превышают температуру до 200 градусов по Цельсию (392 градуса по Фаренгейту), при том, что часто применение при высоких температурах все еще полагается на сплавы, контролируемые Китаем.

Даже если в этом году откроется первый завод в Миннесоте, масштабирование производства, в соответствии со стремительным глобальным спросом, который, по прогнозам, вырастет втрое к 2035 году, определит лимиты.

Презентация нового поколения девайсов

Компания утверждает, что инноваторы могут достичь производительности устройства следующего поколения с помощью магнитов из нитрида железа. "Более эффективные двигатели. Лучшая температурная стабильность. Это постоянные магниты, которые меняют технологии завтрашнего дня и помогают вам достичь ваших проектных целей сегодня", — говорится в заявлении Niron.

Запатентованная технология Niron Clean Earth Magnet, основанная на нитриде железа, позволяет использовать магниты, которые по своей природе имеют высокую намагниченность. Ожидается, что они сделают возможным революцию в дизайне новых электродвигателей и генераторов.

"Мы наблюдаем чрезвычайный интерес со стороны клиентов к нашей технологии, особенно в течение последних нескольких лет, поскольку торговая напряженность между Китаем и США возросла, и поскольку Китай использовал редкоземельную технологию как разменную монету в ответ на ограничения США на полупроводниковые технологии", — сказал генеральный директор Niron Magnetics Джонатан Раунтри.

Ранее Фокус сообщал, что китайская компания Honor выпустила игровой смартфон Honor GT Pro с флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и гигантской батареей на 7200 мАч. Пока что он доступен исключительно в Китае, при этом стоит вдвое дешевле iPhone 16 Pro.

Также стало известно, что американская компания Apple планирует уже в следующем году перенести сборку всех iPhone, продаваемых в США, из Китая в Индию, — чтобы избавиться от зависимости от китайского производства.Об этом сообщает interestingengineering.com.

Тогда ученый, работавший в лаборатории Университета Миннесоты, разработал первый в мире магнит из нитрида железа. Это была революционная технология, которая не предусматривала использование редкоземельных элементов.

На сегодня Китай является лидером в экспорте редкоземельных металлов — на него приходится 92% мировой переработки. Сейчас он ограничивает экспорт в США и при этом играет ключевую роль почти во всем, от электромоторов до ветровых турбин и аппаратов МРТ.

Однако редкоземельные магниты имеют альтернативу: Niron Magnetics — дочернее предприятие, созданное материаловедом Университета Миннесоты Цзянь-Пинг Ваном — предлагает постоянные магниты без редкоземельных элементов.

Компания утверждает, что такие магниты полезны для бытовой электроники и индустрии двигателей. Постоянные магниты — это та невидимая сила, которая превращает электричество в движение в ежедневных устройствах потребителей.

"Мы производим единственные в мире высокоэффективные постоянные магниты без содержания редкоземельных элементов. Наша технология магнитов из нитрида железа и ведущий мировой опыт в сфере производства магнитов улучшают программы, которые используют магниты, чтобы помочь создать революцию в вашей отрасли", — говорится в заявлении компании.

Китайская разработка поможет США

Ожидается, что инновация китайского специалиста поможет Соединенным Штатам преодолеть доминирование Китая в поставках редкоземельных минералов. Цзянь-Пинг Ван получил степень доктора философии в китайской Академии наук и десятилетиями занимался изучением магнетизма.

Сырье для производства магнитов Niron доступно во всем мире и на 100% поступает из локальных источников, создавая постоянную безопасную цепь поставок.

Компания также утверждает, что их магниты предлагают улучшенную производительность, поскольку нитрид железа имеет самый большой поток из всех известных материалов и открывает фундаментальные преимущества в конструировании устройства.

Niron утверждает, что их оптимизированный процесс масштабируется в соответствии со спросом, используя проверенное в отрасли оборудование, от наночастиц до готовых магнитов.

В то время, когда азиатский гигант усиливает контроль над экспортом важнейших минералов, таких как самарий и диспрозий, инновация Niron обещает ключевую альтернативу.

Магниты Niron превосходят температуру до 200 градусов по Цельсию (392 градуса по Фаренгейту), при том, что часто применение при высоких температурах все еще полагается на сплавы, контролируемые Китаем.

Даже если в этом году откроется первый завод в Миннесоте, масштабирование производства, в соответствии со стремительным глобальным спросом, который, по прогнозам, вырастет втрое к 2035 году, определит лимиты.

Презентация нового поколения девайсов

Компания утверждает, что инноваторы могут достичь производительности устройства следующего поколения с помощью магнитов из нитрида железа. "Более эффективные двигатели. Лучшая температурная стабильность. Это постоянные магниты, которые меняют технологии завтрашнего дня и помогают вам достичь ваших проектных целей сегодня", — говорится в заявлении Niron.

Запатентованная технология Niron Clean Earth Magnet, основанная на нитриде железа, позволяет использовать магниты, которые по своей природе имеют высокую намагниченность. Ожидается, что они сделают возможным революцию в дизайне новых электродвигателей и генераторов.

"Мы имеем чрезвычайный интерес со стороны клиентов к нашей технологии, особенно в течение последних нескольких лет, поскольку торговая напряженность между Китаем и США возросла, и поскольку Китай использовал редкоземельную технологию как разменную монету в ответ на ограничения США на полупроводниковые технологии", — сказал генеральный директор Niron Magnetics Джонатан Раунтри.

Ранее Фокус сообщал, что китайская компания Honor выпустила игровой смартфон Honor GT Pro с флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и гигантской батареей на 7200 мАч. Пока что он доступен исключительно в Китае, при этом стоит вдвое дешевле iPhone 16 Pro.

Также стало известно, что американская компания Apple планирует уже в следующем году перенести сборку всех iPhone, продаваемых в США, из Китая в Индию, — чтобы избавиться от зависимости от китайского производства.