США можуть обійтися і без рідкісноземельних металів: що винайшли вчені

Сполучені Штати можуть запобігти китайському домінуванню в експорті рідкісноземельних металів завдяки розробці, створеній багато років тому.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Тоді вчений, який працював у лабораторії Університету Міннесоти, розробив перший у світі магніт із нітриду заліза. Це була революційна технологія, що не передбачала використання рідкоземельних елементів.

Станом на сьогодні Китай є лідером у експорті рідкоземельних металів – на нього припадає 92% світової переробки. Наразі він обмежує експорт до США і при цьому відіграє ключову роль майже в усьому, від електромоторів до вітрових турбін та апаратів МРТ.

Проте рідкісноземельні магніти мають альтернативу: Niron Magnetics – дочірнє підприємство, створене матеріалознавцем Університету Міннесоти Цзянь-Пінг Ваном – пропонує постійні магніти без рідкісноземельних елементів.

Компанія стверджує, що такі магніти є корисними для побутової електроніки та індустрії двигунів. Постійні магніти – це та невидима сила, що перетворює електрику на рух у щоденних пристроях споживачів.

«Ми виробляємо єдині в світі високоефективні постійні магніти без вмісту рідкісноземельних елементів. Наша технологія магнітів із нітриду заліза та провідний світовий досвід у сфері виробництва магнітів покращують програми, які використовують магніти, щоб допомогти створити революцію у вашій галузі», – йдеться у заяві компанії.

Китайська розробка допоможе США

Очікується, що інновація китайського фахівця допоможе Сполученим Штатам подолати домінування Китаю у постачанні рідкісноземельних мінералів. Цзянь-Пінг Ван отримав ступінь доктора філософії в китайській Академії наук і десятиліттями займався вивченням магнетизму.

Сировина для виробництва магнітів Niron доступна в усьому світі і на 100% надходить локальних джерел, створюючи постійний безпечний ланцюг поставок.

Компанія також стверджує, що їхні магніти пропонують покращену продуктивність, оскільки нітрид заліза має найбільший потік з усіх відомих матеріалів і відкриває фундаментальні переваги в конструюванні пристрою.

Niron стверджує, що їхній оптимізований процес масштабується відповідно до попиту, використовуючи перевірене в галузі обладнання, від наночастинок до готових магнітів.

У той час, коли азійський гігант посилює контроль над експортом найважливіших мінералів, таких як самарій і диспрозій, інновація Niron обіцяє ключову альтернативу.

Магніти Niron перевершують температуру до 200 градусів за Цельсієм (392 градуси за Фаренгейтом), при тому, що часто застосування за високих температур все ще покладається на сплави, контрольовані Китаєм.

Навіть якщо цього року відкриється перший завод у Міннесоті, масштабування виробництва, відповідно до стрімкого глобального попиту, який, за прогнозами, зросте втричі до 2035 року, визначить ліміти.

Презентація нового покоління девайсів

Компанія стверджує, що інноватори можуть досягти продуктивності пристрою наступного покоління за допомогою магнітів з нітриду заліза. «Більш ефективні двигуни. Краща температурна стабільність. Це постійні магніти, які змінюють технології завтрашнього дня та допомагають вам досягти ваших проектних цілей сьогодні», – йдеться у заяві Niron.

Запатентована технологія Niron Clean Earth Magnet, заснована на нітриді заліза, дозволяє використовувати магніти, які за своєю природою мають високу намагніченість. Очікується, що вони уможливлять революцію в дизайні нових електродвигунів і генераторів.

«Ми маємо надзвичайний інтерес з боку клієнтів до нашої технології, особливо протягом останніх кількох років, оскільки торгова напруженість між Китаєм і США зросла, і оскільки Китай використовував рідкісноземельну технологію як розмінну монету у відповідь на обмеження США на напівпровідникові технології», — сказав генеральний директор Niron Magnetics Джонатан Раунтрі.

Раніше Фокус повідомляв, що китайська компанія Honor випустила ігровий смартфон Honor GT Pro з флагманським чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite і гігантською батареєю на 7200 мАг. Поки що він є доступним виключно в Китаї, при цьому коштує вдвічі дешевше за iPhone 16 Pro.

Також стало відомо, що американська компанія Apple планує вже наступного року перенести складання всіх iPhone, що продаються в США, з Китаю до Індії, – аби позбутися залежності від китайського виробництва.