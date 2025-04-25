Аби тільки не Китай: стало відомо, куди планують перенести складання iPhone для американців

Компанія Apple вже наступного року планує перенести складання всіх iPhone, що продаються в США, до Індії. До такого кроку Apple спонукала "тарифна війна" американського президента Дональда Трампа – компанія прагне максимально віддалитися від Китаю.

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Про це повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що майже два десятиліття Apple вкладалася, аби створити першокласну виробничу лінію в Китаї, і більшість смартфонів досі збираються саме там.

Тепер американська компанія хоче вдвічі збільшити індійське виробництво iPhone – до кінця 2026-го там планують збирати всі понад 60 мільйонів iPhone, які щороку продаються у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, на початку квітня президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження "взаємних мит" для держав усього світу. Згодом він заявив, що відкладає запровадження мит на 90 днів, проте Китаю це пом’якшення не стосувалося.

Щоправда, пізніше Білий дім надав тарифні пільги для смартфонів, комп'ютерів та інших видів імпортної електроніки, що поставляється переважно з Китаю.

Зауважимо водночас, що в Індії наразі спостерігається загострення у відносинах із сусіднім Пакистаном (який, так само як Індія, є ядерною державою). На лінії розмежування двох країн вже було зафіксовано низку обстрілів, і експерти заговорили навіть про ризик ядерної війни.

Щодо тарифів Трампа та їхній вплив на ринок ґаджетів, то раніше Фокус писав, що в разі перенесення виробництва смартфонів iPhone до США (на чому й наполягає Трамп), ці телефони можуть подорожчати втричі. Зокрема, ціна iPhone підвищиться до 3500 доларів, а перенесення лише 10% ланцюжків поставок потребуватиме кількох років.