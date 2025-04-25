Новий рівень загострення: Пакистан та Індія влаштували стрілянину на лінії розмежування

На кількох локаціях на лінії розмежування Пакистану та Індії зафіксовані обстріли. Відкрила вогонь пакистанська сторона, індійська відповіла тим самим.

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Про це повідомляє індійський медіаресурс News18 з посиланням на джерела в оборонному відомстві країни.

Обстріл стався під час візиту командувача індійської армії до міста Срінагар – так званої літньої столиці штату Джамму і Кашмір.

Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Зауважимо, що Індія і Пакистан є ядерними державами. Раніше ми писали, що, за побоюваннями експертів, якщо країни почнуть ядерну війну, то її жертвами можуть стати від 50 до 125 мільйонів людей, а наслідки даватимуться взнаки всій планеті.

Нагадаємо, ситуація у відносинах двох країн різко загострилася після того, як 22 квітня у туристичному селищі Пахалгам у спірному регіоні Джамму і Кашмір бойовики-ісламісти відкрили вогонь по туристах. Тоді загинули 26 людей.

Після цього Індія оголосила про призупинення договору про використання води, припинила видачу віз громадянам Пакистану, а військових радників у вищій комісії Пакистану в Делі оголосила персонами нон грата і наказали їм протягом тижня залишити країну. Пакистан у відповідь вдався до "дзеркальних" заходів.

Загостренні спричинило хвилю чуток та спекуляцій у мережі. Зокрема, раніше Фокус спростував фейк про закриття шлюзів дамби на річці Інд у напрямку Пакистану, поширений 24 квітня.