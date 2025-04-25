Новий рівень загострення: Пакистан та Індія влаштували стрілянину на лінії розмежування
На кількох локаціях на лінії розмежування Пакистану та Індії зафіксовані обстріли. Відкрила вогонь пакистанська сторона, індійська відповіла тим самим.
Про це повідомляє індійський медіаресурс News18 з посиланням на джерела в оборонному відомстві країни.
Обстріл стався під час візиту командувача індійської армії до міста Срінагар – так званої літньої столиці штату Джамму і Кашмір.
Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Зауважимо, що Індія і Пакистан є ядерними державами. Раніше ми писали, що, за побоюваннями експертів, якщо країни почнуть ядерну війну, то її жертвами можуть стати від 50 до 125 мільйонів людей, а наслідки даватимуться взнаки всій планеті.
Нагадаємо, ситуація у відносинах двох країн різко загострилася після того, як 22 квітня у туристичному селищі Пахалгам у спірному регіоні Джамму і Кашмір бойовики-ісламісти відкрили вогонь по туристах. Тоді загинули 26 людей.
Після цього Індія оголосила про призупинення договору про використання води, припинила видачу віз громадянам Пакистану, а військових радників у вищій комісії Пакистану в Делі оголосила персонами нон грата і наказали їм протягом тижня залишити країну. Пакистан у відповідь вдався до "дзеркальних" заходів.
Загостренні спричинило хвилю чуток та спекуляцій у мережі. Зокрема, раніше Фокус спростував фейк про закриття шлюзів дамби на річці Інд у напрямку Пакистану, поширений 24 квітня.