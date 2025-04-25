Новый уровень обострения: Пакистан и Индия устроили стрельбу на линии разграничения

На нескольких локациях на линии разграничения Пакистана и Индии зафиксированы обстрелы. Открыла огонь пакистанская сторона, индийская ответила тем же.

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Об этом сообщает индийский медиа-ресурс News18 со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.

Обстрел произошел во время визита командующего индийской армии в город Сринагар — так называемую летнюю столицу штата Джамму и Кашмир.

Информации о пострадавших пока нет.

Заметим, что Индия и Пакистан являются ядерными государствами. Ранее мы писали, что, по опасениям экспертов, если страны начнут ядерную войну, то ее жертвами могут стать от 50 до 125 миллионов человек, а последствия будут сказываться на всей планете.

Напомним, ситуация в отношениях двух стран резко обострилась после того, как 22 апреля в туристическом поселке Пахалгам в спорном регионе Джамму и Кашмир боевики-исламисты открыли огонь по туристам. Тогда погибли 26 человек.

После этого Индия объявила о приостановлении договора об использовании воды, прекратила выдачу виз гражданам Пакистана, а военных советников в высшей комиссии Пакистана в Дели объявила персонами нон грата и приказала им в течение недели покинуть страну. Пакистан в ответ прибегнул к "зеркальным" мерам.

Обострение вызвало волну слухов и спекуляций в сети. В частности, ранее Фокус опроверг фейк о закрытии шлюзов дамбы на реке Инд в направлении Пакистана, распространенный 24 апреля.