США "знищать" Китай через цінний матеріал для електроніки: про що йдеться

Президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю запровадженням високих тарифів, якщо Пекін обмежить експорт рідкісноземельних магнітів.

Сьогодні Китай домінує у виробництві рідкісноземельних магнітів, забезпечуючи майже 90% світового ринку. Він також контролює значну частину переробки мінералів, необхідних для їх виробництва, повідомляє Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, цей контроль дає Пекіну значний вплив на глобальні ланцюги поставок для таких секторів, як автомобілебудування, електроніка та відновлювана енергетика. Раніше Китай призупинив постачання семи рідкісноземельних металів і пов'язаних із ними матеріалів у відповідь на підвищення мит на китайські товари з боку США.

За даними порталу, наразі експорт рідкісноземельних магнітів з Китаю відновився. Поставки до США зросли більш ніж у сім разів у червні, підскочивши на 660% порівняно з попереднім місяцем. Обсяги продовжували зростати в липні, збільшившись ще на 76%.

Попри різке зростання, Трамп припустив, що в майбутньому для забезпечення США рідкісноземельними магнітами може знадобитися тиск. За його словами, якщо китайський уряд знову обмежить постачання, Вашингтон має "стягувати з них 200% тарифів".

"У нас набагато важливіші та кращі карти, ніж у них. Якби я розіграв ці карти, це зруйнувало б Китай", – сказав президент США.

Нагадаємо, раніше Трамп підписав указ про запуск глибоководного видобутку корисних копалин, необхідних для виробництва електроніки, прагнучи компенсувати експертні обмеження з боку Китаю.

Фокус також повідомляв, що у США розробили перший у світі магніт із нітриду заліза, який не передбачає використання рідкісноземельних елементів. Сировина для нього доступна в усьому світі і на 100% надходить з американських джерел.