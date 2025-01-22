За масштабом і розмахом цю ініціативу можна порівняти з будівництвом греблі "Три ущелини" в космосі.

Related video

Як запропонував Китай, космічна сонячна електростанція (SBSP) може змінити дизайн глобального енергопостачання, захоплюючи сонячну енергію з космосу і відправляючи її на Землю. Про це пише ECO News.

Проєкт Китаю SBSP передбачає будівництво колосальної сонячної батареї шириною в один кілометр, розміщеної на геостаціонарній орбіті на висоті 36 000 кілометрів над Землею.

На відміну від наземних пасивних сонячних колекторів, цей орбітальний збиратиме сонячну енергію 24/7, без перерв через погоду або обертання Землі від дня до ночі.

Зібрана енергія буде перетворена на мікрохвилі і передана на Землю, а наземні приймачі перетворять її на електрику. Потенціал приголомшує. Дослідники показали, що сонячна енергія в космосі щонайменше в 10 разів енергійніша, ніж на Землі, оскільки атмосферні ефекти відсутні.

Якщо це вдасться, сонячна електростанція Китаю зможе виробляти стільки ж енергії, скільки видобувається нафта за цілий рік. До 2050 року, якщо повністю функціонуюча система стане повністю зрілою системою, її продуктивність, найімовірніше, можна буде порівняти з ядерним енергетичним реактором, який є масштабованим і поновлюваним джерелом енергії.

Космічні сонячні панелі не обмежені земними обмеженнями, наприклад, атмосферною погодою або положенням Сонця. На відміну від наземних систем, які можуть бути обмежені тільки днем і хмарами, орбітальні масиви здатні вловлювати сонячну енергію з моменту дня до наступного.

Це безперебійне постачання забезпечує стабільне та надійне вироблення енергії. Відсутність атмосферних збурень дозволяє значно підвищити коефіцієнти перетворення енергії в космосі. Крім того, ця технологія не використовує більше землі, ніж звичайні сонячні ферми, відкриті середовища проживання та сільськогосподарські угіддя.

До 2050 року обсяги зібраної енергії можуть значно знизити залежність від викопного палива, а також забезпечити вирішення хронічної нестачі електроенергії в усьому світі. Космічне покриття надає нам нескінченний діапазон масштабованого потенціалу в потужності збору сонячної енергії.

Це може забезпечити віддалені і недостатньо обслуговувані райони доступом до чистої енергії, підвищуючи глобальний енергетичний баланс. Крім того, ця робота зробить Китай світовим новатором у галузі відновлюваної енергії (як і цей Китай, що збиває з ніг увесь інший світ) з переносимим ефектом мотивації інших країн до швидкого розроблення та використання технології SBSP.

Попри свої обіцянки, проєкт стикається з серйозними проблемами. Серед них найкращою є поява ефективної бездротової передачі енергії. Широкосмугові високочастотні мікрохвильові випромінювання на основі Доплера з космосу на Землю залежать від суворо контрольованої технології, щоб гарантувати безпеку та мінімізувати екологічний слід. Крім того, створення масиву шириною 1 км на орбіті є складним логістичним завданням.

Інженерам доведеться розробляти матеріали, досить міцні, щоб витримувати агресивні космічні середовища, і проектувати роботів для складання. Фінансова життєздатність також є проблемою, оскільки проєктування надважких ракет, таких як китайський Long March-9, зазвичай вимагає значних інвестицій.

У відповідь на ці виклики Китай має намір продемонструвати ключові технології на борту своєї космічної станції Tiangong і провести дрібномасштабні демонстрації, починаючи з 2028 року. Прототип геостаціонарної орбіти буде випробувано на предмет методів передачі енергії до 2030 року, а для повномасштабного розгортання — з 2050 року.

Програма SBSP Китаю є значним кроком у правильному напрямку до зеленого майбутнього. З потенціалом для безперервної, ефективної та масштабованої генерації енергії цей проєкт може змінити те, як світ задовольняє свої потреби в енергії.

Хоча все ще є деякі проблеми, досягнення Китаю та інших країн у цій царині демонструють необхідність інновацій у вирішенні енергетичних потреб по всьому світу.

Можливо, для космічного сонця немає місця ближче, ніж ми собі уявляємо, але це може принести бачення більш чистого і стійкого світу (як ці сонячні панелі з урану).

Раніше ми писали, що 16 січня відбувся перший запуск у космос ракети-носія New Glenn компанії Blue Origin, яка належить власнику Amazon Джеффу Безосу. Якщо другий ступінь ракети успішно досяг орбіти, то перший багаторазовий ступінь не зміг приземлитися на плавучу платформу в Атлантичному океані.