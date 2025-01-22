Китай обошел США в новой гонке: где страна берет "бесконечную" энергию

По масштабу и размаху эта инициатива сопоставима со строительством плотины "Три ущелья" в космосе.

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Как предложил Китай, космическая солнечная электростанция (SBSP) может изменить дизайн глобального энергоснабжения, захватывая солнечную энергию из космоса и отправляя ее на Землю. Об этом пишет ECO News.

Проект Китая SBSP предполагает строительство колоссальной солнечной батареи шириной в один километр, размещенной на геостационарной орбите на высоте 36 000 километров над Землей.

В отличие от наземных пассивных солнечных коллекторов, этот орбитальный будет собирать солнечную энергию 24/7, без перерывов из-за погоды или вращения Земли от дня к ночи.

Собранная энергия будет преобразована в микроволны и передана на Землю, а наземные приемники преобразуют ее в электричество. Потенциал ошеломляет. Исследователи показали, что солнечная энергия в космосе, как минимум, в 10 раз более энергична, чем на Земле, поскольку атмосферные эффекты отсутствуют.

Если это удастся, солнечная электростанция Китая сможет вырабатывать столько же энергии, сколько добывается нефть за целый год. К 2050 году, если полностью функционирующая система станет полностью зрелой системой, ее производительность, скорее всего, будет сопоставима с ядерным энергетическим реактором, который является масштабируемым и восполняемым источником энергии.

Космические солнечные панели не ограничены земными ограничениями, например, атмосферной погодой или положением Солнца. В отличие от наземных систем, которые могут быть ограничены только днем ​​и облаками, орбитальные массивы способны улавливать солнечную энергию с момента дня до следующего.

Эта бесперебойная поставка обеспечивает стабильную и надежную выработку энергии. Отсутствие атмосферных возмущений позволяет значительно повысить коэффициенты преобразования энергии в космосе. Кроме того, эта технология не использует больше земли, чем обычные солнечные фермы, открытые среды обитания и сельскохозяйственные угодья.

К 2050 году объемы собранной энергии могут значительно снизить зависимость от ископаемого топлива, а также обеспечить решения хронической нехватки электроэнергии во всем мире. Космическое покрытие предоставляет нам бесконечный диапазон масштабируемого потенциала в мощности сбора солнечной энергии.

Это может обеспечить удаленные и недостаточно обслуживаемые районы доступом к чистой энергии, повышая глобальный энергетический баланс. Кроме того, эта работа сделает Китай мировым новатором в области возобновляемой энергии (как и этот Китай, который сбивает с ног весь остальной мир) с переносимым эффектом мотивации других стран к быстрой разработке и использованию технологии SBSP.

Несмотря на свои обещания, проект сталкивается с серьезными проблемами. Среди них лучшим является появление эффективной беспроводной передачи энергии. Широкополосные высокочастотные микроволновые излучения на основе Доплера из космоса на Землю зависят от строго контролируемой технологии, чтобы гарантировать безопасность и минимизировать экологический след. Кроме того, создание массива шириной 1 км на орбите является сложной логистической задачей.

Инженерам придется разрабатывать материалы, достаточно прочные, чтобы выдерживать агрессивные космические среды, и проектировать роботов для сборки. Финансовая жизнеспособность также является проблемой, поскольку проектирование сверхтяжелых ракет, таких как китайский Long March-9, обычно требует значительных инвестиций.

В ответ на эти вызовы Китай намерен продемонстрировать ключевые технологии на борту своей космической станции Tiangong и провести мелкомасштабные демонстрации, начиная с 2028 года. Прототип геостационарной орбиты будет испытан на предмет методов передачи энергии к 2030 году, а для полномасштабного развертывания — с 2050 года.

Программа SBSP Китая является значительным шагом в правильном направлении к зеленому будущему. С потенциалом для непрерывной, эффективной и масштабируемой генерации энергии этот проект может изменить то, как мир удовлетворяет свои потребности в энергии.

Хотя все еще есть некоторые проблемы, достижения Китая и других стран в этой области демонстрируют необходимость инноваций в решении энергетических потребностей по всему миру.

Возможно, для космического солнца нет места ближе, чем мы себе представляем, но это может принести видения более чистого и устойчивого мира (как эти солнечные панели из урана).

Ранее мы писали, что 16 января, состоялся первый запуск в космос ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin, которая принадлежит владельцу Amazon Джеффу Безосу. Если вторая ступень ракеты успешно достигла орбиты, то первая многоразовая ступень не смогла приземлится на плавучую платформу в Атлантическом океане.