Трамп продлил мораторий на тарифы против Китая на 90 дней,- СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает восстановление высоких пошлин на китайский импорт на следующие 90 дней.

По информации CNBC со ссылкой на Белый дом, этот указ был подписан незадолго до завершения предыдущей паузы по тарифам. Решение стало ожидаемым итогом недавних переговоров между американскими и китайскими торговыми представителями, проходивших в конце июля в Стокгольме.

Если бы срок приостановления не был продлен, тарифы США резко выросли бы до уровня апреля — пика торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. Впервые приостановление тарифов было договорено в мае после встречи в Женеве.

Также, 11 августа во время брифинга Дональд Трамп прокомментировал свои планы относительно санкций и пошлин на покупателей российской нефти, которые пока не были введены. Он отметил, что получил приглашение к переговорам и готов обсудить ситуацию.

"Для танго нужны двое. На следующей неделе у меня запланирована встреча с Путиным. Наши отношения хорошие, хотя раньше так не было", — сказал Трамп, добавив, что стремится к прекращению огня и справедливому соглашению.

До этого издание Bloomberg писало, что Китай назвал импорт российской нефти законным и пообещал продолжить сотрудничество с Москвой, несмотря на угрозы США относительно возможных новых тарифов. В частности, в Пекине заявили, что будут действовать в соответствии с национальными интересами и энергетической безопасностью страны.

Ранее Трамп угрожал новыми тарифами на закупку российской нефти Китаем, но при этом выразил готовность к переговорам с Путиным для мирного урегулирования войны в Украине. Позицию диалога поддержал и Си Цзиньпин, который обсудил с Путиным сложность ситуации в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что если президент США Дональд Трамп в сентябре введет 100% пошлины на товары из стран, которые закупают российскую нефть, Россия может потерять до $30 миллиардов до конца 2025 года.

Кроме этого, 6 августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на товары из Индии из-за покупки российской нефти. В ответ МИД Индии отметил, что импорт базируется на рыночных факторах и направлен на энергетическую безопасность 1,4 млрд граждан.