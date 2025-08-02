"Вся нефть исчезает": у Зеленского объяснили, что будет с РФ, если Трамп введет новые санкции

Если президент США Дональд Трамп в сентябре введет 100% пошлины на товары из стран, которые покупают российскую нефть, Россия может потерять до $30 млрд до конца 2025 года.

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Такие санкции могут быстро снизить возможность РФ зарабатывать на экспорте нефти, заявил в интервью LIGA.net уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Стопроцентная пошлина на товары страны, которая покупает российскую нефть, по сути заставляет страну или почти полностью отказаться от торговли с Америкой, или отказаться от российской нефти. Я очень удивлюсь, если выбор будет сделан в пользу России. Это $12-13 млрд ежемесячно", — сказал Власюк.

Он пояснил: если в начале сентября будет принята такая норма и она сразу заработает, то Россия может до конца года потерять $30 млрд.

По его словам, российская нефть — это около 12% мирового рынка.

"Если эта вся нефть исчезает с рынка, в одном из сценариев может быть, что цена на нефть подрастет. Как при этом отреагируют в ОПЕК — здесь многое можно ожидать", — подчеркнул Власюк.

Напомним, 2 августа Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть.

Фокус также писал о том, что Евросоюз принял "один из самых сильных пакетов санкций" против РФ.