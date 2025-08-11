Трамп продовжив мораторій на тарифи проти Китаю на 90 днів,— ЗМІ

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє відновлення високих мит на китайський імпорт на наступні 90 днів.

Related video

За інформацією CNBC з посиланням на Білий дім, цей указ був підписаний незадовго до завершення попередньої паузи щодо тарифів. Рішення стало очікуваним підсумком нещодавніх переговорів між американськими та китайськими торгівельними представниками, що проходили наприкінці липня у Стокгольмі.

Якби термін призупинення не був продовжений, тарифи США різко зросли б до рівня квітня — піку торгівельного конфлікту між двома найбільшими економіками світу. Вперше призупинення тарифів було домовлено у травні після зустрічі у Женеві.

Також, 11 серпня під час брифінгу Дональд Трамп прокоментував свої плани щодо санкцій і мит на покупців російської нафти, які поки не були запроваджені. Він зазначив, що отримав запрошення до переговорів і готовий обговорити ситуацію.

"Для танго потрібні двоє. Наступного тижня у мене запланована зустріч із Путіним. Наші стосунки хороші, хоч раніше так не було", — сказав Трамп, додавши, що прагне до припинення вогню та справедливої угоди.

До цього видання Bloomberg писало, що Китай назвав імпорт російської нафти законним та пообіцяв продовжити співпрацю з Москвою, попри погрози США щодо можливих нових тарифів. Зокрема, у Пекіні заявили, що діятимуть відповідно до національних інтересів та енергетичної безпеки країни.

Нагадаємо, що за даними Bloomberg, Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило легітимність економічного співробітництва з Росією та заявило про продовження заходів енергетичної безпеки відповідно до національних інтересів.

Раніше Трамп погрожував новими тарифами на закупівлю російської нафти Китаєм, але водночас висловив готовність до переговорів з Путіним для мирного врегулювання війни в Україні. Позицію діалогу підтримав і Сі Цзіньпін, який обговорив із Путіним складність ситуації в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що якщо президент США Дональд Трамп у вересні введе 100% мита на товари з країн, які закуповують російську нафту, Росія може втратити до $30 мільярдів до кінця 2025 року.

Окрім цього, 6 серпня президент США Дональд Трамп ввів додаткові 25% мита на товари з Індії через купівлю російської нафти. У відповідь МЗС Індії наголосило, що імпорт базується на ринкових факторах і спрямований на енергетичну безпеку 1,4 млрд громадян.