Китай відкинув погрози США та пообіцяв продовжити імпорт російської нафти, — ЗМІ

Китай назвав імпорт російської нафти законним та пообіцяв продовжити співпрацю з Москвою, попри погрози США щодо можливих нових тарифів. Зокрема, у Пекіні заявили, що діятимуть відповідно до національних інтересів та енергетичної безпеки країни.

За інформацією Bloomberg, Міністерство закордонних справ Китаю наголосило, що вважає "законним і легітимним" нормальне економічне, торговельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами, зокрема з Росією.

"Ми продовжуватимемо вживати розумних заходів енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", – йдеться у заяві.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити додаткові тарифи за закупівлю російської нафти Китаєм, а також висловив зацікавленість у посередництві в мирному врегулюванні війни між Росією та Україною, розглядаючи тиск на ключових торгових партнерів Москви як частину цих зусиль.

Видання Bloomberg також нагадало, що цього тижня президент Росії Володимир Путін провів у Кремлі тривалу зустріч із посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Після цього Трамп заявив, що є "дуже хороший шанс" його особистої зустрічі з Путіним, хоча "прориву" у переговорах поки що не досягнуто.

Тему діалогу між лідерами підтримав і голова Китаю Сі Цзіньпін, який у п’ятницю вперше за кілька місяців поспілкувався з Путіним. За даними CCTV, Сі виклав позицію Пекіна щодо війни в Україні, назвавши ситуацію складним комплексом питань без простих рішень.

Попри попередження Трампа про можливі тарифи за закупівлю російської нафти, його головний радник Пітер Наварро висловив сумніви у доцільності таких кроків, зауваживши, що вони можуть нашкодити США. Міністр фінансів Скотт Бессента додав, що питання тарифів "може бути обговорене в певний момент".

За митними даними, у липні імпорт Китаю з Росії зріс до понад 10 мільярдів доларів — найвищого показника з березня, хоча з початку року він усе ж знизився на 7,7% у порівнянні з 2024 роком. На цьому тлі відносини США та Китаю дещо стабілізувалися після домовленості призупинити надвисокі тарифи. Ба більше, Дональд Трамп заявив, що "дуже близький" до продовження торговельного перемир’я, термін якого спливає вже у вівторок.

Нагадаємо, колишня стратегічна аналітикиня з питань Росії Ребека Коффлер вважає, що Китай бачить війну в Україні як вигідну йому проксі-війну перед вторгненням на Тайвань. Вона зазначає, що, підтримуючи Москву, Пекін лишається її суперником, а спільна мета нині тимчасово зближує їх. Водночас спроби Дональда Трампа домовитися з Росією, на думку експертів, можуть не влаштувати Китай.

Також Фокус писав, що індійські державні нафтопереробні заводи тимчасово призупинили закупівлі російської сирої нафти після запровадження США додаткових 25% мит на енергетичне співробітництво з РФ.