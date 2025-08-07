Мир в Україні не вигідний Сі Цзіньпіну: Китай хоче, щоб війна на виснаження тривала, — ЗМІ

Колишня стратегічна аналітикиня з питань Росії Ребека Коффлер пояснила, що Китай розглядає конфлікт як проксі-війну, вигідну перед вторгнення на Тайвань. З її слів, допомагаючи Москві, Пекін насправді залишається її супротивником, але нині у них є спільна мета.

Президент США Дональд Трамп випробовує різні методи, прагнути досягнення миру в Україні. Однак є вагомі підстави вважати, що його "мистецтво домовлятися з Росією" може зірвати Китай. Про це йдеться у колонці колишньої офіцерки військової розвідки США для The Telegraph від 6 серпня.

"Те, що президент і його радники, можливо, не врахували у своїй російській стратегії, — це те, що Китай вважає, що він виграв війну в Україні, і тому дуже мотивований продовжувати надавати військову допомогу Москві", — наголосила вона.

Зі слів аналітикині, поки США і Європа підтримують Україну з метою послаблення армії й економіки РФ, Китай веде власну проксі-війну. Пекін утримується від постачання зброї, але відправляє технології подвійного призначення, які допомагають у військовому виробництві, хоч і заперечує це публічно. Зокрема, йдеться про мікроелектроніку, оптику для танків, супутникові датчики, навігаційне обладнання тощо.

Товари надходять у Росію відкрито через китайські держпідприємства або приховано через підставні компанії. Вони посилюють бойові можливості країни-агресорки, дозволяючи продовжувати війну на виснаження в Україні.

Особливо важливою Коффлер назвала роль Китаю у питанні БПЛА. Вважається, що щороку РФ отримує безпілотники на мільйони доларів, а також виробляє дрони спільно з китайськими компаніями. Окрім того, Пекін став найбільшим імпортером російської нафти, підживлюючи там чином економіку країни. Значну частину сировини транспортують так званим тіньовим флотом через санкції. Також китайці мають намір збільшити імпорт газу з Росії, водночас скоротивши закупівлі у США.

"Чому Китай так зацікавлений у допомозі Росії в її боротьбі проти України? Обґрунтування Пекіна можна проілюструвати наступною китайською алегорією. "Поки два тигри запекло б'ються в долині, мудра мавпа сидить на вершині гори, дивиться вниз і чекає, чим це закінчиться". Пекін бачить себе мудрою мавпою, яка терпляче чекає, поки Москва і Вашингтон виснажують свої бойові арсенали", — зауважила колишня працівниця американської розвідки.

Хоча Китай і Росія здаються союзниками, вони є стратегічними противниками, об’єднаними спільною метою — обмежити геополітичне домінування США і Заходу. Китай зацікавлений у тому, щоб війна в Україні затягувалась, адже це скорочує американські збройні запаси, вже виснажені до небезпечного рівня.

Деякі американські воєначальники вважають, що вторгнення на Тайвань відбудеться приблизно у 2027 році, і Китай вважає вирішальним чинником для запобігання втручання США їхню боєготовність. Реалізація грандіозного плану "Один Китай" до 2049 року, найімовірніше, важливіше для Пекіну за уникнення торгівельної війни з Вашингтоном та підтримку відносин, побудованих на взаємній вигоді.

"Досі Росія здебільшого відмахувалася від різних маневрів президента Трампа. Тим часом Пекін проводить спільні китайсько-російські військово-морські навчання в Японському морі. Сигнал, який Москва і Пекін посилають Вашингтону, є чітким: мир в Україні суперечить порядку денному обох країн", — підсумувала експертка.

