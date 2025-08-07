Мир в Украине не выгоден Си Цзиньпину: Китай хочет, чтобы война на истощение продолжалась, — СМИ

Бывший стратегический аналитик по вопросам России Ребекка Коффлер объяснила, что Китай рассматривает конфликт как прокси-войну, выгодную перед вторжением на Тайвань. По ее словам, помогая Москве, Пекин на самом деле остается ее противником, но сейчас у них есть общая цель.

Президент США Дональд Трамп испытывает различные методы, стремиться к достижению мира в Украине. Однако есть веские основания полагать, что его "искусство договариваться с Россией" может сорвать Китай. Об этом говорится в колонке бывшего офицера военной разведки США для The Telegraph от 6 августа.

"То, что президент и его советники, возможно, не учли в своей российской стратегии, — это то, что Китай считает, что он выиграл войну в Украине, и поэтому очень мотивирован продолжать оказывать военную помощь Москве", — подчеркнула она.

По словам аналитика, пока США и Европа поддерживают Украину с целью ослабления армии и экономики РФ, Китай ведет собственную прокси-войну. Пекин воздерживается от поставок оружия, но отправляет технологии двойного назначения, которые помогают в военном производстве, хоть и отрицает это публично. В частности, речь идет о микроэлектронике, оптике для танков, спутниковых датчиках, навигационном оборудовании и т.д.

Товары поступают в Россию открыто через китайские госпредприятия или скрыто через подставные компании. Они усиливают боевые возможности страны-агрессора, позволяя продолжать войну на истощение в Украине.

Особенно важной Коффлер назвала роль Китая в вопросе БПЛА. Считается, что ежегодно РФ получает беспилотники на миллионы долларов, а также производит дроны совместно с китайскими компаниями. Кроме того, Пекин стал крупнейшим импортером российской нефти, подпитывая там образом экономику страны. Значительную часть сырья транспортируют так называемым теневым флотом из-за санкций. Также китайцы намерены увеличить импорт газа из России, одновременно сократив закупки в США.

"Почему Китай так заинтересован в помощи России в ее борьбе против Украины? Обоснование Пекина можно проиллюстрировать следующей китайской аллегорией. "Пока два тигра ожесточенно сражаются в долине, мудрая обезьяна сидит на вершине горы, смотрит вниз и ждет, чем это закончится". Пекин видит себя мудрой обезьяной, которая терпеливо ждет, пока Москва и Вашингтон истощают свои боевые арсеналы", — заметила бывшая сотрудница американской разведки.

Хотя Китай и Россия кажутся союзниками, они являются стратегическими противниками, объединенными общей целью — ограничить геополитическое доминирование США и Запада. Китай заинтересован в том, чтобы война в Украине затягивалась, ведь это сокращает американские вооруженные запасы, уже истощенные до опасного уровня.

Некоторые американские военачальники считают, что вторжение на Тайвань произойдет примерно в 2027 году, и Китай считает решающим фактором для предотвращения вмешательства США их боеготовность. Реализация грандиозного плана "Один Китай" до 2049 года, скорее всего, важнее для Пекина, чем избежание торговой войны с Вашингтоном и поддержание отношений, построенных на взаимной выгоде.

"До сих пор Россия в основном отмахивалась от различных маневров президента Трампа. Тем временем Пекин проводит совместные китайско-российские военно-морские учения в Японском море. Сигнал, который Москва и Пекин посылают Вашингтону, является четким: мир в Украине противоречит повестке дня обеих стран", — подытожила эксперт.

