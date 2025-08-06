Запустят ракеты "без колебаний": Китай вывел в патруль новейшую атомную субмарину (видео)

О выходе на дальнее патрулирование новой атомной подводной лодки с баллистическими ракетами проекта 094 сообщили официальные китайские СМИ. И член экипажа субмарины пообещал запустить ракеты, если поступит приказ.

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Корабль вышел с военно-морской базы Лунпо, хорошо укрепленного подземного объекта на острове Хайнань, где базируется основная часть китайского стратегического подводного флота. Недавно поблизости от базы были развернуты новые бригады истребителей пятого поколения J-20 и тяжелых истребителей J-16, вероятно, в целях укрепления ее обороны, сообщает Military Watch Magazine.

Китай впервые вывел на патруль новейшую субмарину с баллистическими ракетами

Эти кадры — первый известный случай, когда китайские государственные СМИ публично признали активное развертывание подводных лодок этого класса.

Хотя Китай стал мировым лидером во многих областях своего военного потенциала, его флот современных баллистических подводных лодок остается небольшим и насчитывает четыре субмарины.

Тем не менее, проект подводных лодок проекта 094 JIn обеспечил значительный скачок в развитии возможностей, что в значительной степени сократило технологический разрыв с американским и российским флотами.

Примечательно, что в трансляции прозвучало заявление одного из членов экипажа, который пообещал "без колебаний" запустить ядерные ракеты подлодки в случае получения приказа.

Что известно о китайских подлодках 094 JIn

Новые технические характеристики подводных лодок типа 094 были раскрыты в день открытых дверей ВМС КНР 23 апреля. Подтверждено, что они имеют максимальную скорость подводного хода 30 узлов и эксплуатационную глубину погружения 400 метров, что значительно превышает ранее заявленные 20 узлов и максимальную глубину погружения 300 метров.

Китайская подлодка 094 JIn Фото: Скриншот

Недавняя интеграция баллистических ракет JL-3 значительно повысила огневую мощь субмарин, так как каждая из них способна нести до двенадцати таких ракет.

Ожидается, что китайский флот подводных лодок с баллистическими ракетами значительно расширится в течение следующего десятилетия, поскольку страна продолжает наращивать свой ядерный арсенал в ответ на растущую напряженность в отношениях со странами Запада.

Для дальнейшего укрепления возможностей флота будет введена в эксплуатацию преемница типа 094, отличающаяся более высоким уровнем автоматизации, большей огневой мощью и рядом революционных новых технологий снижения шума. Если тип 094 сократил разрыв с ведущими кораблями, имеющимися на вооружении за рубежом, то его преемник, тип 096 обеспечит заметное преимущество перед атомными подводными флотами многих конкурирующих держав.

Новые субмарины будут нести до 24 баллистических ракет JL-3, что сделает их одними из самых тяжеловооруженных подводных лодок в мире. Инвестиции в разработку новых баллистических ракет субмарин и стратегических подлодок осуществляются параллельно с разработкой амбициозных программ с чистого листа для других видов вооружения китайской ядерной триады, включая гиперзвуковые планирующие головные части для межконтинентальных баллистических ракет и межконтинентальных бомбардировщиков-невидимок.

Напомним, 3 августа ГУР рассказало о спецоперации в РФ, во время которой хакеры добрались до файлов подводной лодки "Князь Пожарский" ВС РФ. Согласно заявлению разведчиков, удалось получить чертежи, военные документы и поименный список экипажа.

А 4 августа Дональд Трамп сообщил, что две подводные лодки ВМС США прибыли в нужное место для сдерживания РФ.