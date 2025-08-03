Украинская разведка получила секретные документы о новейшей российской субмарине "Князь Пожарский"

Украинские разведчики получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей российской подводной лодке — атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А".

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Специалисты военной разведки получили выписку из книги корабельных расписаний, которая регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна, информирует ГУР МО Украины.

Также разведчики имеют доступ к:

поименных списков личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должности, квалификации и уровне физической подготовки;

боевых инструкций для экипажа;

боевой схемы корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;

инженерной документации, в частности акта исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, принимавших участие в исследовании.

В ГУР отмечают, что подводные лодки проекта 955А "Борей-А" являются одним из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля. Субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков.

Полученная информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "Князя Пожарского", но и других субмарин проекта 955А, — отметили украинские разведчики.

Напомним, подводная лодка стратегического назначения "Князь Дмитрий Пожарский" вошла в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота МВФ РФ 24 июля 2025 года. Принимал субмарину на боевое дежурство лично глава Кремля Владимир Путин.

Фокус писал, что Северный Ледовитый океан является одним из самых радиоактивных морских регионов на территории бывшего Советского Союза. На морском дне лежат, разлагаясь, две атомные подводные лодки К-27 и К-159 и четыре реакторных модуля.