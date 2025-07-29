РФ ввела в строй новую АПЛ "Дмитрий Пожарский" при живом участии Путина: о чем это говорит

На территории судостроительного завода «Севмаш» в Северодвинске 24 июля состоялась торжественная церемония ввода в боевой состав Военно-морского флота РФ новой стратегической атомной подводной лодки (ПЛАРБ) проекта 955А «Борей-А», получившей название К-555 «Князь Дмитрий Пожарский».

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В мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин, посетивший предприятие с рабочим визитом, сообщает портал Naval News.

В публикации отмечено, что в отличие от ряда предыдущих подобных церемоний, в этот раз глава Кремля присутствовал лично, а не "виртуально" по видеосвязи. Это может свидетельствовать о том, что спуск на воду атомного подводного ракетоносца является не рядовым событием и имеет стратегическое значение для РФ.

Главком ВМФ РФ Александр Моисеев и Владимир Путин на церемонии в "Севмаше" Фото: Коммерсантъ

По мнению аналитиков Defense Express, ПЛАРБ построена в рамках программы замены субмарин предыдущего поколения проекта 667БДРМ "Дельфин", которые на протяжении десятилетий составляли основу морской компоненты ядерной триады РФ. Таким образом, ввод К-555 "Князь Дмитрий Пожарский" является частью долгосрочной стратегии модернизации стратегических ядерных сил России, направленной на поддержание ядерного сдерживания и усиление военно-политического давления на страны НАТО.

Согласно данным The Military Balance 2024, к началу прошлого года Россия располагала шестью атомными подводными крейсерами проектов 955 и 955А. Все они несут по 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) морского базирования, преимущественно Р-30 "Булава". В перспективе ВМФ РФ планирует иметь восемь субмарин семейства "Борей", что позволит полностью заменить морально устаревшие лодки проекта "Дельфин".

При этом общее количество ракет на борту новых лодок сократится с 192 до 128 по сравнению с составом предыдущего поколения. Однако модернизированные системы вооружения, усовершенствованная малошумность и повышенные сроки эксплуатации (не менее 20 лет) обеспечивают существенные стратегические преимущества.

АПЛ "Князь Дмитрий Пожарский"

К-555 была заложена в декабре 2016 года, спущена на воду в феврале 2024 года, а в июле того же года успешно завершила цикл ходовых испытаний. Лодка вошла в состав Северного флота и приписана к 31-й дивизии подводных лодок в Мурманской области.

Проект "Борей-А" был разработан в ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург). Подлодка имеет длину 170 метров и водоизмещение около 24 000 тонн. Энергетическая установка на базе ядерного реактора ОК-650В мощностью 170 МВт приводит в действие инновационный водометный движитель, впервые примененный на российских атомных подводных лодках.

Оснащение включает гидроакустический комплекс "Иртыш-Амфора-Борей" с конформной антенной, размещенной в носовой части корпуса. Экипаж составляет около 107 человек.

Схема российских субмарин проекта "Борей-А" Фото: Открытые источники

Основные характеристики К-555

Размеры: 170 м × 13,5 м, осадка 10 м

Водоизмещение: надводное 14 720 т, подводное 24 000 т

Скорость: надводная до 15 узлов, подводная до 29 узлов

Глубина погружения: рабочая до 400 м, предельная до 480 м

Силовая установка: реактор КТП‑6‑185СП (200 МВт)

Вооружение: 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" (до 160 боевых блоков), 6 × 533‑мм торпедных аппаратов (боезапас до 40 единиц): торпеды УСЭТ‑80, УГСТ, торпедоракеты РПК‑6М "Водопад", мины; 6 пусковых установок противоторпедной системы "Шлагбаум"; ПЗРК "Игла" и "Вербаʼ

Экипаж: 107 человек

Автономность: до 90 суток

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