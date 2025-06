Безымянный герой: как американская субмарина десятки лет шпионила за СССР

Эта субмарина выполняла самые разные секретные задания, сочетая научные исследования с тайными военными операциями.

Related video

Адмирал Хайман Риковер — несомненно, один из величайших людей, когда-либо возглавлявших ВМС США. В эпоху холодной войны он в одиночку обеспечил непревзойденный уровень применения атомных подводных лодок. Придирчивый руководитель, Риковер создал современный флот, превратив его в величайшую морскую боевую силу в истории.

Хотя Риковера знали как жесткого лидера, он не был лишен игривости и воображения. Это проявилось в одном из его излюбленных проектов — подводной лодке, получившей обозначение NR-1, которую экипаж прозвал "Нервином".

Фокус перевел статью Брэндона Дж. Вайхерта об уникальной американской субмарине NR-1.

История подводной лодки NR-1 "Нервин"

Спущенная на воду в 1969 году, NR-1 была самой маленькой атомной подводной лодкой, когда-либо эксплуатировавшейся ВМС. Мини-подлодка предназначалась не для боевых действий, а для секретных глубоководных исследований, поиска и шпионажа. NR-1 проработала в качестве секретного проекта адмирала Риковера почти 40 лет, сочетая в себе передовые технологии и надежный, утилитарный дизайн. Эта маленькая, но способная подводная лодка заслужила впечатляющий послужной список.

Потеря подводной лодки USS Thresher, которая в 1963 году затонула со всеми 129 членами экипажа, показала, что ВМС необходимы передовые возможности глубоководной эвакуации и исследований. Адмирал Риковер, визионер в области ядерной энергетики, воспользовался возможностью и предложил создать небольшой подводный аппарат с ядерной силовой установкой, способный работать на предельных глубинах.

Одобренная 18 апреля 1965 года, NR-1 была построена подразделением Electric Boat компании General Dynamics в Гротоне, штат Коннектикут. Ее строительство началось 10 июня 1967 года. В конечном итоге NR-1 была спущена на воду 25 января 1969 года, а 19 августа 1969 года завершила ходовые испытания.

Самая маленькая в мире атомная субмарина NR-1 Фото: Pinterest

Отличительной чертой субмарины был ее нетрадиционный статус. Подводная лодка не была официально введена в эксплуатацию и не получила названия; на протяжении всего срока службы она оставалась под обозначением "NR-1" (Navy Reactors-1). Это название было молчаливым реверансом в сторону подразделения ВМС адмирала Риковера, занимавшегося военно-морскими силовыми установками. Такое наименование позволило Риковеру обойти надзор Конгресса и ограничения на финансирование военных кораблей, сохранив жесткий контроль над проектом — что ему очень нравилось.

NR-1 была крошечной: ее полное водоизмещение составляло всего 400 тонн. Она была в разы меньше традиционных американских атомных подводных лодок. Компактный ядерный реактор обеспечивал практически неограниченную выносливость.

Возможности и конструкция NR-1

Конструкция NR-1 была специально разработана для глубоководных операций. Подводная лодка оснащена выдвижными колесами, позволяющими "ездить" по дну океана, и тремя 10-сантиметровыми обзорными окнами для непосредственного наблюдения. Оснащенная 19 газоразрядными фонарями, восемью 1000-ваттными и двумя 500-ваттными лампами накаливания, а также 16 телевизионными антеннами для работы в условиях низкой освещенности, NR-1 могла освещать и документировать морское дно в мельчайших деталях. Гидравлическая рука-манипулятор, способная поднимать до тонны груза, а также спасательная клешня и рабочая корзина позволяли субмарине извлекать предметы со дна океана.

Сложные гидролокаторы, навигационные системы и четыре канальных движителя NR-1 позволяли точно маневрировать на глубине до 724 метров — гораздо глубже, чем могли погружаться большинство подводных лодок флота. За малые размеры пришлось заплатить: экипаж из 10–13 человек жил в очень стесненных условиях, без кухни и душевых, питаясь замороженной едой и еженедельно принимая ванну из ведра. Мягко говоря, спартанские условия.

Но миссия NR-1 заключалась не в комфорте экипажа, а в выполнении практически невыполнимых задач в крайне недружелюбной среде в разгар холодной войны.

Низкая скорость подводной лодки — 4,5 узла (8,3 км/час) при всплытии и 3,5 узла (6,4 км/час) при погружении — означала, что ее нужно было буксировать к местам выполнения задач.

Изображение субмарины NR-1

Обслуживание субмарины было еще одной сложной задачей.

Будучи единственной в своем роде лодкой, NR-1 не располагала запчастями, поэтому членам экипажа приходилось проводить капитальный ремонт или изготавливать компоненты на заказ. Это было особенно обременительно в порту, где небольшой экипаж занимался изнурительными ремонтными работами.

Однако, несмотря на все эти трудности, экипажу, как сообщается, нравилось служить на борту этой субмарины. Действительно, тесные каюты и суровая жизнь под водой в сочетании с ее интенсивностью и секретными миссиями привели к тому, что каждый экипаж, служивший на субмарине, становился сплоченным.

Жизнь на борту NR-1 была изнурительной для ее экипажа. Небольшие размеры субмарины означали тесные каюты, где на 13 человек экипажа приходилось всего четыре койки. Отсутствие элементарных удобств — ни кухни, ни душевых, ни часто засоряющихся туалетов — проверяло на выносливость элитный экипаж, отобранный из школы ядерной энергетики ВМС. Члены экипажа жгли хлоратные свечи для получения кислорода и ели еду из микроволновки в ходе миссий, которые могли длиться до 23 дней. Из-за небольших размеров субмарину часто разворачивало океанскими течениями, поэтому морская болезнь была постоянной проблемой.

Ядерная силовая установка и способность находиться под водой до месяца делали подводную лодку идеальной для длительных глубоководных операций. Хотя многие из ее миссий остаются засекреченными и по сей день, несколько рассекреченных операций подчеркивают ее универсальность и популярность среди высшего руководства ВМС, которое знало о существовании и возможностях такой субмарины.

Уникальные миссии NR-1

Например, в 1976 году NR-1 подняла части потопленного Grumman F-14 Tomcat, включая ракету AIM 54A Phoenix, которая упала с палубы USS John F. Kennedy во время учений НАТО. Эта миссия продемонстрировала точность подводной лодки в обнаружении и извлечении чувствительной военной техники с глубины 597 метров.

В 1986 году эта подлодка сыграла ключевую роль в трагической истории космического "Челленджера". NR-1, которой было поручено найти и извлечь критически важные компоненты пострадавшего космического корабля, оказалась бесценной благодаря своей способности находиться на морском дне в течение длительного времени и с высокой точностью составлять карту океанского дна. Донные колеса и рука-манипулятор позволили подводной лодке перемещаться и извлекать обломки в сложных условиях, что способствовало расследованию катастрофы НАСА.

Кроме того, в свое время NR-1 поддерживала многие научные начинания. В 1995 году океанограф Роберт Баллард использовал эту субмарину и вспомогательное судно MV Carolyn Chouest для исследования затонувшего у берегов Греции судна HMHS Britannic, сестринского корабля RMS Titanic. Камеры и системы освещения подводной лодки позволили получить детальные изображения затонувшего судна, что способствовало развитию морской археологии.

Атомная субмарина NR-1

В 2007 году NR-1 обследовала Национальный морской заповедник Флауэр Гарден Бэнкс в Мексиканском заливе, нанося на карту подводные объекты и собирая данные для экологических исследований.

Возможно, наиболее интригующим является тот факт, что NR-1 участвовала в многочисленных шпионских миссиях в разгар холодной войны. Небольшие размеры и возможности глубокого погружения делали ее идеальной для подобных секретных операций. В числе таких миссий — прослушивание советских подводных кабелей связи.

Хотя большинство деталей этих миссий остаются засекреченными, сообщается, что NR-1 выполняла миссии по поиску советской военной техники и сбору разведданных, обеспечивая стратегические преимущества США. Знаковая оранжево-красная схема окраски субмарины, использовавшаяся для прикрытия "исследований", во время этих секретных операций заменялась на черную.

NR-1: американская легенда

После 39 лет безупречной службы NR-1 была деактивирована 21 ноября 2008 года в порту Гротон, штат Коннектикут. После удаления топлива на Портсмутской военно-морской верфи в Киттери, штат Мэн, ее отправили на военно-морскую верфь Пьюджет-Саунд в Бремертоне, штат Вашингтон, где сдали на лом в 2009 году. Однако части субмарины, включая рубку управления, хранятся для экспозиции в Библиотеке и музее подводных сил в Гротоне.

NR-1 способствовала обороне Америки во время холодной войны и великим научным открытиям в области океанографии и археологии. Другой такой подводной лодки уже никогда не будет.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его новая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжных магазинах. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.