РФ ввела в дію нову АПЛ "Дмитро Пожарський" за живої участі Путіна: про що це свідчить

На території суднобудівного заводу "Севмаш" у Сєвєродвінську 24 липня відбулася урочиста церемонія введення до бойового складу Військово-морського флоту РФ нового стратегічного атомного підводного човна (ПЛАРБ) проєкту 955А "Борей-А", що дістав назву К-555 "Князь Дмитро Пожарський".

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У заході взяв участь президент РФ Володимир Путін, який відвідав підприємство з робочим візитом, повідомляє портал Naval News.

У публікації зазначено, що на відміну від низки попередніх подібних церемоній, цього разу очільник Кремля був присутнім особисто, а не "віртуально" по відеозв'язку. Це може свідчити про те, що спуск на воду атомного підводного ракетоносця є не рядовою подією і має стратегічне значення для РФ.

Головком ВМФ РФ Олександр Моїсеєв і Володимир Путін на церемонії в "Севмаші" Фото: Коммерсантъ

На думку аналітиків Defense Express, ПЛАРБ побудована в рамках програми заміни субмарин попереднього покоління проєкту 667БДРМ "Дельфін", які впродовж десятиліть становили основу морської компоненти ядерної тріади РФ. Таким чином, введення К-555 "Князь Дмитро Пожарський" є частиною довгострокової стратегії модернізації стратегічних ядерних сил Росії, спрямованої на підтримання ядерного стримування і посилення військово-політичного тиску на країни НАТО.

Згідно з даними The Military Balance 2024, на початок минулого року Росія мала у своєму розпорядженні шість атомних підводних крейсерів проєктів 955 і 955А. Усі вони несуть по 16 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) морського базування, переважно Р-30 "Булава". У перспективі ВМФ РФ планує мати вісім субмарин сімейства "Борей", що дасть змогу повністю замінити морально застарілі човни проекту "Дельфін".

При цьому загальна кількість ракет на борту нових човнів скоротиться зі 192 до 128 порівняно зі складом попереднього покоління. Однак модернізовані системи озброєння, вдосконалена малошумність і підвищені терміни експлуатації (щонайменше 20 років) забезпечують суттєві стратегічні переваги.

АПЛ "Князь Дмитро Пожарський"

К-555 заклали в грудні 2016 року, спустили на воду в лютому 2024 року, а в липні того ж року успішно завершили цикл ходових випробувань. Човен увійшов до складу Північного флоту і приписаний до 31-ї дивізії підводних човнів у Мурманській області.

Проєкт "Борей-А" був розроблений у ЦКБ МТ "Рубін" (Санкт-Петербург). Підводний човен має довжину 170 метрів і водотоннажність близько 24 000 тонн. Енергетична установка на базі ядерного реактора ОК-650В потужністю 170 МВт приводить у дію інноваційний водометний рушій, вперше застосований на російських атомних підводних човнах.

Оснащення включає гідроакустичний комплекс "Іртиш-Амфора-Борей" з конформною антеною, розміщеною в носовій частині корпусу. Екіпаж становить близько 107 осіб.

Схема російських субмарин проекту "Борей-А" Фото: Відкриті джерела

Основні характеристики К-555

Розміри: 170 м × 13,5 м, осадка 10 м

Водотоннажність: надводна 14 720 т, підводна 24 000 т

Швидкість: надводна до 15 вузлів, підводна до 29 вузлів

Глибина занурення: робоча до 400 м, гранична до 480 м

Силова установка: реактор КТП-6-185СП (200 МВт)

Озброєння: 16 міжконтинентальних балістичних ракет "Булава" (до 160 бойових блоків), 6 × 533-мм торпедних апаратів (боєзапас до 40 одиниць): торпеди УСЕТ-80, УГСТ, торпедоракети РПК-6М "Водоспад", міни; 6 пускових установок протиторпедної системи "Шлагбаум"; ПЗРК "Голка" і "Верба".

Екіпаж: 107 осіб

Автономність: до 90 діб

Раніше Фокус переклав статтю Брендона Дж. Вайхерта про унікальну американську субмарину NR-1, яка була спеціально розроблена для глибоководних операцій і десятиліттями шпигувала за СРСР.