Українська розвідка отримала секретні документи про новітню російську субмарину "Князь Пожарський"

Українські розвідники здобули закриту внутрішню документацію про найновіший російський підводний човен ― атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарській" проєкту 955А "Борей-А".

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Фахівці воєнної розвідки отримали виписку з книги корабельних розкладів, яка регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна, інформує ГУР МО України.

Також розвідники мають доступ до:

поіменних списків особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

бойових інструкцій для екіпажу;

бойової схеми корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

інженерної документації, зокрема акта дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

У ГУР наголошують, що підводні човни проєкту 955А "Борей-А" є одним із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких може нести до 10 бойових блоків.

Здобута інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише "Князя Пожарського", а й інших субмарин проєкту 955А, — наголосили українські розвідники.

Нагадаємо, підводний човен стратегічного призначення "Князь Дмитро Пожарскій" увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту МВФ РФ 24 липня 2025 року. Приймав субмарину на бойове чергування особисто глава Кремля Володимир Путін.

Фокус писав, що Північний Льодовитий океан є одним із найбільш радіоактивних морських регіонів на території колишнього Радянського Союзу. На морському дні лежать, розкладаючись, два атомні підводні човни К-27 і К-159 і чотири реакторні модулі.