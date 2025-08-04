Трамп заявил, что атомные субмарины США прибыли "на место": где они могут быть и чем стреляют

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что направил атомные подводные лодки ближе к Российской Федерации. Глава Белого дома заявил, что они находятся в нужном месте.

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Заявление Трампа прозвучало в аэропорту перед посадкой в военный вертолет США, свидетельствует видео The Hill. Американский президент был на пути в Вашингтон и ответил на вопросы медиа о реакции на угрозы экс-президента РФ и заместителя главы Совбеза Дмитрия Медведева.

Подтверждение об отправке субмарин ближе к РФ прозвучало утром 4 августа, через два дня после сообщения Медведева, говорится в статье The Hill. Журналисты поинтересовались, "развернуты ли эти атомные подводные лодки для противостояния России". Трамп объяснил, что так и есть, слышно на видео.

"Я уже сделал заявление, и ответ таков: они есть в регионе. Да, там, где они должны быть", — заявил президент США.

Трамп не уточнил, куда именно переместил подводные лодки "Огайо". Между тем на портале Military можно отыскать четыре базы ВМС США в Европе: "Суда-Бей" в Греции, база "Сигонела" и "Неаполь" в Италии, база "Рота" в Испании; кроме того, есть база поддержки "Диего-Гарсия" в Индийском океане. Расстояние до Москвы — около 3–4 тыс. км

Подводные лодки США — карта баз американских ВМС в Европе от The Heritage Foundation Фото: Heritage Science

Подводные лодки США — что известно об "Огайо"

Отметим, первое предупреждение Трампа о подводных лодках США, которые направляются в Европу в ответ на угрозы РФ прозвучало 1 июля. Глава Белого дома заявил, что Вашингтон имеет ответ на угрозы ядерным оружием, озвученные Москвой. Агентство Reuters пояснило, что может идти речь об атомных субмаринах класса "Огайо", способных нести по 24 ракеты UGM-133 Trident II. Уточняется, что UGM-133 Trident II — баллистические ракеты, которые могут нести до восьми боеголовок W88 мощностью 475 кт. Кроме того, добавили: если возникла необходимость в развертывании субмарин, то речь идет о 8–10 подводных лодках. Ориентировочная дальность Trident — до 12 тыс. км (скорость — 29 020 км/ч или 8 060 м/с), написало медиа.

Агентство привело позицию Ханса Кристенсена из Федерации американских ученых, который отметил, что подводные лодки — это часть ядерной триады США и они и так находятся "там [где положено], и их не нужно перемещать на позиции".

Реакция Трамп появилась после публикации в аккаунте Дмитрия Медведева в соцсетях. Российский политик пригрозил миру ядерным ударом, если РФ заметит какую-то угрозу на территориях, которые Кремль считает своими. При этом Медведев вспомнил о "мертвой руке" или системе "Периметр" — автоматизированный комплекс для ответа на удар ядерных боеголовок по РФ.

Напоминаем, 4 августа медиа The Washigton Post рассказало о подводных лодках США и о том, что с финансированием американских ВМС не все в порядке.