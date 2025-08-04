Трамп пригрозил России субмаринами, но флот США "трещит по швам", — WSJ

Дональд Трамп пригрозил перебросить американские ядерные субмарины в "соответствующие регионы" из-за угроз со стороны России. Однако на самом деле ВМС США сталкиваются с масштабным инфраструктурным кризисом, который подрывает боевую готовность флота.

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Президент США распорядился разместить две подводные лодки после комментариев Дмитрия Медведева. Однако эксперты отмечают: техническая способность флота США длительное время деградирует — и угрожающе отстает от современных вызовов, пишет The Wall Street Journal.

С какими проблемами сталкивается ВМФ США

Проблемы в сердце флота: сварщики идут работать в фастфуд

Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, многие специалисты покидают судостроительные предприятия из-за низких зарплат — иногда на уровне работников заведений быстрого питания. Из-за недостатка квалифицированного персонала наблюдаются многочисленные ошибки, падение производительности и увеличение несчастных случаев.

В то же время США срочно нуждаются в новых сухих доках, ведь те, что есть, не справляются с нагрузкой. Из-за задержек в ремонте кораблей ВМФ не имеет достаточно единиц, чтобы эффективно реагировать на глобальные вызовы — подчеркивает Брайан Кларк из Hudson Institute.

Смерть на борту и миллиардные потери

Символом системного кризиса стала подводная лодка USS Helena, которая находилась в нестабильном ремонте более шести лет. Перед выходом из дока в 2023 году погиб молодой матрос — Тимоти Сандерс, который получил удар током 440 вольт из-за оставленных оголенных проводов. Его мать сообщила, что сын неоднократно предупреждал об опасности из-за некачественного ремонта.

Работы на "Гелене" не только затянулись, но и привели к переносу ремонта других судов, в частности USS Boise, который не вернется в строй до 2029 года — после 14 лет простоя и более 1,2 миллиарда долларов расходов.

Ремонт на грани: старые верфи и вечные задержки

В 1990-х США сократили количество государственных верфей для ремонта атомного флота с восьми до четырех. Эти объекты были построены еще в эпоху парусов и пара, и более половины их оборудования уже вышло из строя, согласно правительственным аудитам.

В 2023 году лишь треть техобслуживания надводных кораблей была завершена вовремя, тогда как ранее до 66% работ выполняли с опозданием. На фоне этого командующий флотом, адмирал Дарил Кодл, подчеркнул: "Нам нужен новый подход к ремонту. Мы можем поучиться у круизной индустрии, где корабли почти всегда доступны".

Американская подводная лодка класса Columbia

Флот тает: кораблей меньше, нагрузки больше

В 1980-х США имели около 600 кораблей. Сегодня — менее 300. Меньше судов означает, что каждое из них работает дольше, быстрее изнашивается и чаще нуждается в дорогостоящем ремонте.

Этот замкнутый цикл усиливает стратегическую уязвимость страны — особенно учитывая потенциальные морские конфликты в Азии, где флот будет играть решающую роль.

Медведев угрожал США ядерным оружием

Третий президент России пригрозил Штатам перспективой войны из-за ультиматума Трампа по новому дедлайну на достижение мира в Украине. Медведев заявил, что американский лидер "играет в ультиматумы", но Россия — не Израиль и даже не Иран, поэтому угрозы становятся шагом к войне.

Далее он вступил в перепалку с американским сенатором Линдси Грэмом, назвав его и Трампа "дедушками", которым стоит заниматься делами в США.

"Не вам и не Трампу диктовать, когда садиться за стол переговоров. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции", — писал Медведев.

Напомним, 1 августа Трамп приказал вывести атомные подводные лодки США после ядерных угроз Медведева.

30 июля Трамп советовал Медведеву "придержать язык", поскольку он "вступает на очень опасную территорию".

2 августа писали, что Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки полностью готовы к ядерному противостоянию с Россией, если такая необходимость возникнет.