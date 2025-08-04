Трамп пригрозив Росії субмаринами, але флот США "тріщить по швах", – WSJ

Дональд Трамп пригрозив перекинути американські ядерні субмарини у "відповідні регіони" через погрози з боку Росії. Однак насправді ВМС США стикаються з масштабною інфраструктурною кризою, яка підриває бойову готовність флоту.

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Президент США розпорядився розмістити два підводні човни після коментарів Дмитра Медведєва. Однак експерти наголошують: технічна спроможність флоту США тривалий час деградує — і загрозливо відстає від сучасних викликів, пише The Wall Street Journal.

З якими проблемами стикається ВМФ США

Проблеми в серці флоту: зварювальники йдуть працювати в фастфуд

Згідно з доповіддю Бюджетного управління Конгресу США, багато фахівців залишають суднобудівні підприємства через низькі зарплати — подекуди на рівні працівників закладів швидкого харчування. Через нестачу кваліфікованого персоналу спостерігаються численні помилки, падіння продуктивності та збільшення нещасних випадків.

Водночас США терміново потребують нових сухих доків, адже ті, що є, не справляються з навантаженням. Через затримки в ремонті кораблів ВМФ не має достатньо одиниць, щоб ефективно реагувати на глобальні виклики — підкреслює Браян Кларк з Hudson Institute.

Смерть на борту й мільярдні втрати

Символом системної кризи став підводний човен USS Helena, який перебував у нестабільному ремонті понад шість років. Перед виходом з доку в 2023 році загинув молодий матрос — Тімоті Сандерс, який отримав удар струмом 440 вольт через залишені оголені дроти. Його мати повідомила, що син неодноразово попереджав про небезпеку через неякісний ремонт.

Роботи на "Гелені" не тільки затяглися, але й призвели до перенесення ремонту інших суден, зокрема USS Boise, який не повернеться в стрій до 2029 року — після 14 років простою та понад 1,2 мільярда доларів витрат.

Ремонт на межі: старі верфі й вічні затримки

У 1990-х США скоротили кількість державних верфей для ремонту атомного флоту з восьми до чотирьох. Ці об'єкти були збудовані ще в епоху вітрил та пари, й понад половина їхнього обладнання вже вийшла з ладу, згідно з урядовими аудитами.

У 2023 році лише третина техобслуговування надводних кораблів була завершена вчасно, тоді як раніше до 66% робіт виконували із запізненням. На тлі цього командувач флоту, адмірал Даріл Кодл, підкреслив: "Нам потрібен новий підхід до ремонту. Ми можемо повчитися у круїзної індустрії, де кораблі майже завжди доступні".

Американський підводний човен класу Columbia

Флот тане: кораблів менше, навантаження більше

У 1980-х США мали близько 600 кораблів. Сьогодні — менше 300. Менше суден означає, що кожне з них працює довше, швидше зношується і частіше потребує дорогого ремонту.

Цей замкнутий цикл посилює стратегічну вразливість країни — особливо з огляду на потенційні морські конфлікти в Азії, де флот відіграватиме вирішальну роль.

Медведєв погрожував США ядерною зброєю

Третій президент Росії пригрозив Штатам перспективою війни через ультиматум Трампа щодо нового дедлайну на досягнення миру в Україні. Медведєв заявив, що американський лідер "грає в ультиматуми", але Росія — не Ізраїль і навіть не Іран, тому погрози стають кроком до війни.

Далі він вступив у перепалку з американським сенатором Ліндсі Гремом, назвавши його і Трампа "дідусями", яким варто займатися справами в США.

"Не вам і не Трампу диктувати, коли сідати за стіл переговорів. Переговори закінчаться, коли буде досягнуто всіх цілей нашої військової операції", — писав Медведєв.

Нагадаємо, 1 серпня Трамп наказав вивести атомні підводні човни США після ядерних погроз Медведєва.

30 липня Трамп радив Медведєву "притримати язик", оскільки він "вступає на дуже небезпечну територію".

2 серпня писали, що Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки повністю готові до ядерного протистояння з Росією, якщо така необхідність виникне.