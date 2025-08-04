Трамп заявив, що атомні субмарини США прибули "на місце": де вони можуть бути та чим стрілятимуть

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що надіслав атомні підводні човни ближче до Російської Федерації. Глава Білого дому заявив, що вони перебувають у потрібному місці.

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Заява Трампа пролунала на летовищі перед посадкою у військовий вертоліт США, свідчить відео The Hill. Американський президент був на шляху до Вашингтона й відповів на питання медіа про реакцію на погрози експрезидента РФ та заступника глави Радбезу Дмитра Медведєва.

Підтвердження про відправлення субмарин ближче до РФ пролунало зранку 4 серпня, через два дні після допису Медведєва, ідеться у статті The Hill. Журналісти поцікавились, чи "розгорнуто ці атомні підводні човни для протистояння Росії". Трамп пояснив, що так і є, чути на відео.

"Я вже зробив заяву, і відповідь така: вони є в регіоні. Так, там, де вони повинні бути", — заявив президент США.

Трамп не уточнив, куди саме перемістив підводні човни "Огайо". Тим часом на порталі Military можна відшукати чотири бази ВМС США у Європі: "Суда-Бей" у Греції, база "Сігонела" та "Неаполь" в Італії, база "Рота" в Іспанії; крім того, є база підтримки "Дієго-Гарсія" в Індійському океані. Орієнтовна відстань до Москви — 3–4 км.

Підводні човни США — карта баз американських ВМС у Європі від The Heritage Foundation Фото: Heritage Science

Підводні човни США — що відомо про "Огайо"

Зазначимо, перше попередження Трампа про підводні човни США, які прямують до Європи у відповідь на погрози РФ, пролунало 1 липня. Глава Білого дому заявив, що Вашингтон має відповідь на погрози ядерною зброєю, озвучені Москвою. Агентство Reuters пояснило, що може йтися про атомні субмарини класу "Огайо", здатні нести по 24 ракети UGM-133 Trident II. Уточнюється, що UGM-133 Trident II — балістичні ракети, які можуть нести до восьми боєголовок W88 потужністю 475 кт. Крім того, додали: якщо виникла потреба у розгортання субмарин, то ідеться про 8–10 підводних човнів. Орієнтовна дальність Trident — до 12 тис. км (швидкість — 29 020 км/год або 8 060 м/с), написало медіа.

Агентство навело позицію Ганса Крістенсена з Федерації американських вчених, який зауважив, що підводні човни — це частина ядерної тріади США і вони й так перебувають "там [де належить], і їх не потрібно переміщувати на позиції".

Реакція Трамп з'явилась після публікації в акаунті Дмитра Медведєва у соцмережах. Російський політик пригрозив світу ядерним ударом, якщо РФ помітить якусь загрозу на територіях, які Кремль вважає своїми. Водночас Медведєв згадав про "мертву руку" або систему "Периметр" — автоматизований комплекс для відповіді на удари ядерних боєголовок по РФ.

Нагадуємо, 4 серпня медіа The Washigton Post розповіло про підводні човни США і про те, що з фінансуванням американських ВМС не все гаразд.