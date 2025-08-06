Запустять ракети "без коливань": Китай вивів у патруль новітню атомну субмарину (відео)

Про вихід на далеке патрулювання нового атомного підводного човна з балістичними ракетами проекту 094 повідомили офіційні китайські ЗМІ. І член екіпажу субмарини пообіцяв запустити ракети, якщо надійде наказ.

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Корабель вийшов з військово-морської бази Лунпо, добре укріпленого підземного об'єкта на острові Хайнань, де базується основна частина китайського стратегічного підводного флоту. Нещодавно поблизу бази було розгорнуто нові бригади винищувачів п'ятого покоління J-20 і важких винищувачів J-16, ймовірно, з метою зміцнення її оборони, повідомляє Military Watch Magazine.

Китай уперше вивів на патруль новітню субмарину з балістичними ракетами

Ці кадри — перший відомий випадок, коли китайські державні ЗМІ публічно визнали активне розгортання підводних човнів цього класу.

Хоча Китай став світовим лідером у багатьох сферах свого військового потенціалу, його флот сучасних балістичних підводних човнів залишається невеликим і налічує чотири субмарини.

Проте проєкт підводних човнів проєкту 094 JIn забезпечив значний стрибок у розвитку можливостей, що значною мірою скоротило технологічний розрив з американським і російським флотами.

Примітно, що в трансляції прозвучала заява одного з членів екіпажу, який пообіцяв "без вагань" запустити ядерні ракети підводного човна в разі отримання наказу.

Що відомо про китайські підводні човни 094 JIn

Нові технічні характеристики підводних човнів типу 094 були розкриті в день відкритих дверей ВМС КНР 23 квітня. Підтверджено, що вони мають максимальну швидкість підводного ходу 30 вузлів і експлуатаційну глибину занурення 400 метрів, що значно перевищує раніше заявлені 20 вузлів і максимальну глибину занурення 300 метрів.

Китайський підводний човен 094 JIn Фото: Скриншот

Недавня інтеграція балістичних ракет JL-3 значно підвищила вогневу міць субмарин, оскільки кожна з них здатна нести до дванадцяти таких ракет.

Очікується, що китайський флот підводних човнів з балістичними ракетами значно розшириться протягом наступного десятиліття, оскільки країна продовжує нарощувати свій ядерний арсенал у відповідь на зростаючу напруженість у відносинах з країнами Заходу.

Для подальшого зміцнення можливостей флоту буде введена в експлуатацію спадкоємиця типу 094, що вирізняється більш високим рівнем автоматизації, більшою вогневою міццю і низкою революційних нових технологій зниження шуму. Якщо тип 094 скоротив розрив із провідними кораблями, наявними на озброєнні за кордоном, то його наступник, тип 096, забезпечить помітну перевагу перед атомними підводними флотами багатьох конкуруючих держав.

Нові субмарини нестимуть до 24 балістичних ракет JL-3, що зробить їх одними з найбільш важкоозброєних підводних човнів у світі. Інвестиції в розробку нових балістичних ракет субмарин і стратегічних підводних човнів здійснюють паралельно з розробкою амбітних програм із чистого аркуша для інших видів озброєння китайської ядерної тріади, включно з гіперзвуковими плануючими головними частинами для міжконтинентальних балістичних ракет і міжконтинентальних бомбардувальників-невидимок.

Нагадаємо, 3 серпня ГУР розповіло про спецоперацію в РФ, під час якої хакери дісталися файлів підводного човна "Князь Пожарський" ЗС РФ. Згідно із заявою розвідників, вдалося отримати креслення, військові документи і поіменний список екіпажу.

А 4 серпня Дональд Трамп повідомив, що два підводні човни ВМС США прибули в потрібне місце для стримування РФ.