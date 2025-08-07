Одна з цілей Путіна: з'явилася загроза висадки росіян у Херсоні найближчим часом, — CNN

Російська армія почала нову спробу встановити контроль над Херсоном, завдаючи посилених ударів по місту й зокрема атакуючи міст через річку Кошева, що веде до району Корабел. Його росіяни хочуть відрізати від іншої частини міста.

Російські воєнні блогери також попередили, що головна під'їзна дорога до Херсона з півночі тепер нібито стане мішенню для ударів безпілотників більшої дальності. Про нові загрози для Херсона розповіли у CNN.

Як йдеться у матеріалі видання, поновлені нещодавні спроби ЗС РФ відокремити район Корабел від решти міста викликають занепокоєння, адже можуть бути сигналом про те, що російська армія може висадитися на рівнинній місцевості вже найближчим часом.

Захоплення Херсона та області залишаються одними з головних цілей президента Росії Володимира Путіна у веденні війни проти України.

Що відбувається у Херсоні

Паралельно з ударами по мосту через річку Кошева росіяни продовжують тероризувати мирне населення Херсона та області. Російські безпілотники регулярно переслідують людей, після чого оператори дронів викладають відеоролики у своїх Telegram-каналах, пишуть у CNN. Жертв від таких атак — десятки.

2 серпня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що росіяни атакували керованими авіаційними бомбами міст у мікрорайоні Корабел. Через ускладнення логістики, спричинене ударом, влада закликала людей евакуюватися, а сам мікрорайон залишився без газу.

Перед цим наприкінці липня громадський активіст Юрій Антощук розповів, що приміські населені пункти навколо Херсона поступово перетворюються на села-примари, а саме життя у місті стає все небезпечнішим. Рятують Херсон, за його словами, лише Сили оборони України та річка Дніпро, однак оптимізму мало, запевнив Антощук.

Він також розповів, що росіяни вже почали тероризувати трасу, яка з'єднує Херсонську та Миколаївську області.

