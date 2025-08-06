Бої в Харківській області: перші російські ДРГ помітили на околицях Куп'янська (відео)

Угруповання окупантів у районі села Радьківка може вийти на околиці правобережного Куп'янська. ЗС РФ прагнуть контролювати логістику міста.

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Перші російські диверсійно-розвідувальні групи помічені в околицях Куп'янська. Про це розповів український військовий експерт, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі OBOZ UA.

Найбільша загроза від РФ — спроба виходу з Радьківки на Мирне

Угруповання росіян, що перебуває в районі села Радьківка, нікуди не поділося і виходить на околиці правобережного Куп'янська (місто перетинає річка Оскіл, — ред.).

"Це вкрай негативна ситуація. Вони контролюють логістику на півночі міста. Найбільша загроза — спроба вийти з Радьківки на Мирне. Ми можемо спостерігати перші появи російських ДРГ і штурмовиків на околицях Куп'янська", — пояснив аналітик.

Російські ДРГ у Куп'янську: що відомо

Водночас штурмувати Куп'янськ росіяни поки що не поспішають. Через Грушівку вони намагаються підійти до західної логістики міста. В околицях Куп'янська працюють піхотні підрозділи з 6-ї загальновійськової армії та 69-та мотострілецька дивізія ЗС РФ.

ЗС РФ контролюють логістику на півночі Куп'янська

Залишаються південні шляхи забезпечення Куп'янська, але в районі Сеньківки вони вже перерізані. Забезпечення Куп'янська відбувається рокадними дорогами, додав Коваленко.

Варто зазначити, що про появу російських диверсантів у населених пунктах біля Куп'янська говорив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич 29 липня. На той момент інформації про прохід ДРГ у Куп'янськ не було, їх бачили в Радьківці та Мирному.

"З огляду на ті невеликі відстані, вірогідність така [заходу ДРГ у Куп'янськ] може бути. Наші ЗСУ стоять, будемо сподіватися, що ворог не зможе просунутися далі", — повідомляв чиновник.

Нагадаємо, українські військові розповідали про плани російських окупантів захопити Куп'янськ. Зараз вони можуть спробувати змусити ЗСУ вийти з міста.

Фокус також писав про спробу росіян просунутися на Харківському напрямку в районі Мілового, щоб відтягнути резерви ЗСУ з Куп'янського відрізка.