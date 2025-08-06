Бои в Харьковской области: первые российские ДРГ заметили в окрестностях Купянска (видео)
Группировка оккупантов в районе села Радьковка может выйти на окрестности правобережного Купянска. ВС РФ стремятся контролировать логистику города.
Первые российские диверсионно-разведывательные группы замечены в окрестностях Купянска. Об этом рассказал украинский военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире OBOZ UA.
Группировка россиян, находящаяся в районе села Радьковка, никуда не делась и выходит на окрестности правобережного Купянска (город пересекает река Оскол, — ред.).
"Это крайне негативная ситуация. Они контролируют логистику на севере города. Самая большая угроза — попытка выйти из Радьковки на Мирное. Мы можем наблюдать первые появления российских ДРГ и штурмовиков на околицах Купянска", — объяснил аналитик.
Российские ДРГ в Купянске: что известно
В то же время штурмовать Купянск россияне пока не спешат. Через Грушевку они пытаются подойти к западной логистике города. В окраинах Купянска работают пехотные подразделения из 6-й общевойсковой армии и 69-я мотострелковая дивизия ВС РФ.
Остаются южные пути обеспечения Купянска, но в районе Сеньковки они уже перерезаны. Обеспечение Купянска происходит по рокадным дорогам, добавил Коваленко.
Стоит отметить, что о появлении российских диверсантов в населенных пунктах возле Купянска говорил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич 29 июля. На тот момент информации о проходе ДРГ в Купянск не было, их видели в Радьковке и Мирном.
"Учитывая те небольшие расстояния, вероятность такая [захода ДРГ в Купянск] может быть. Наши ВСУ стоят, будем надеяться, что враг не сможет продвинуться дальше", — сообщал чиновник.
Напомним, украинские военные рассказывали о планах российских оккупантов захватить Купянск. Сейчас они могут попытаться заставить ВСУ выйти из города.
Фокус также писал о попытке россиян продвинуться на Харьковском направлении в районе Мелового, чтобы оттянуть резервы ВСУ с Купянского отрезка.