Бои в Харьковской области: первые российские ДРГ заметили в окрестностях Купянска (видео)

Группировка оккупантов в районе села Радьковка может выйти на окрестности правобережного Купянска. ВС РФ стремятся контролировать логистику города.

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Первые российские диверсионно-разведывательные группы замечены в окрестностях Купянска. Об этом рассказал украинский военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире OBOZ UA.

Самая большая угроза от РФ — попытка выхода из Радьковки на Мирное

Группировка россиян, находящаяся в районе села Радьковка, никуда не делась и выходит на окрестности правобережного Купянска (город пересекает река Оскол, — ред.).

"Это крайне негативная ситуация. Они контролируют логистику на севере города. Самая большая угроза — попытка выйти из Радьковки на Мирное. Мы можем наблюдать первые появления российских ДРГ и штурмовиков на околицах Купянска", — объяснил аналитик.

Российские ДРГ в Купянске: что известно

В то же время штурмовать Купянск россияне пока не спешат. Через Грушевку они пытаются подойти к западной логистике города. В окраинах Купянска работают пехотные подразделения из 6-й общевойсковой армии и 69-я мотострелковая дивизия ВС РФ.

ВС РФ контролируют логистику на севере Купянска

Остаются южные пути обеспечения Купянска, но в районе Сеньковки они уже перерезаны. Обеспечение Купянска происходит по рокадным дорогам, добавил Коваленко.

Стоит отметить, что о появлении российских диверсантов в населенных пунктах возле Купянска говорил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич 29 июля. На тот момент информации о проходе ДРГ в Купянск не было, их видели в Радьковке и Мирном.

"Учитывая те небольшие расстояния, вероятность такая [захода ДРГ в Купянск] может быть. Наши ВСУ стоят, будем надеяться, что враг не сможет продвинуться дальше", — сообщал чиновник.

Напомним, украинские военные рассказывали о планах российских оккупантов захватить Купянск. Сейчас они могут попытаться заставить ВСУ выйти из города.

Фокус также писал о попытке россиян продвинуться на Харьковском направлении в районе Мелового, чтобы оттянуть резервы ВСУ с Купянского отрезка.