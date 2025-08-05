Россия хочет взять Купянск, не заходя в него: военный раскрыл детали (видео)

Оккупантам не удается захватить город штурмами, поэтому они попытаются заставить Силы обороны выйти оттуда. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил, что Купянск — такая желанная цель для врага по двум причинам.

Related video

"Поскольку [противник] не может продавить Купянск-левобережный, не может продавить и форсировать в районе населенного пункта Кругляковка (...), он взял себе за тактику обойти Купянск с северо-западной окраины. То есть, обойти его, не заходя в сам город, взять под огневой контроль наши маршруты выдвижения, которыми мы движемся, в частности, к переправам и затем выходим на левобережье, и таким образом, взяв в тиски, попытаться заставить Силы обороны покинуть сам город Купянск", — сообщил военный в эфире Radio NV 4 августа.

О наступлении на Купянск — с 9:49

Он заверил, что защитники понимают намерения ВС РФ и блокировали их. За последние две недели оккупантам не удалось продвинуться даже на метр. Кроме того, украинские силы работают над улучшением своего положения и восстановлением позиций, где это возможно. Также уплотняется передовая линия соприкосновения.

"А Харьковская область — кто бывал, тот знает — это такой регион, где природа, как позади меня, это не самая густая посадка. Бывают такие посадки, что вообще ничего не видно, перед ней стоишь", — отметил Федоренко.

По его словам, пользуясь ландшафтом, россияне пытаются просачиваться между боевыми порядками Сил обороны без боя. Благодаря уплотнению районов наибольшей вражеской активности и контроля местности с неба благодаря БПЛА, защитники наносят удары и не дают РФ реализовать свои планы.

"А они бы очень сильно хотели до 24 августа, ко Дню независимости Украины, вывесить ту тряпку — я имею в виду сейчас флаг Российской Федерации, где-то вблизи города Купянск или ближе, скажем так, к этим районам", — подчеркнул командир.

Купянск на карте боевых действий Фото: Deep State

Он пояснил, что Купянск — такой желанный для врага, ведь он стремится получить контроль над железнодорожной логистикой, как было в 2022 году. Кроме того, есть и политический компонент — президенту РФ Владимиру Путину важно показывать "любой результат".

Напомним, в CNN 30 июля сообщали об угрозе окружения для Покровска, Константиновки и Купянска в ближайшие недели. Отмечалось, что это привело бы к трем отдельным кризисам.

Ночью на 4 августа российские источники начали распространять информацию о захвате КПП "Гоптовка" на границе с Харьковской областью. Глава Дергачевской военной администрации Вячеслав Задоренко подтвердил попытку штурма, но заверил, что пункт полностью контролируют Силы обороны.