Росія хоче взяти Куп'янськ, не заходячи в нього: військовий розкрив деталі (відео)

Окупантам не вдається захопити місто штурмами, тому вони спробують змусити Сили оборони вийти звідти. Командир 429 окремому полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив, що Куп'янськ — така бажана ціль для ворога з двох причин.

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"Оскільки [противник] не може протиснути Куп’янськ-лівобережний, не може протиснути і форсувати у районі населеного пункту Кругляківка (…), він взяв собі за тактику обійти Куп’янськ з північно-західної околиці. Тобто, обійти його, не заходячи в саме місто, взяти під вогневий контроль наші маршрути висування, якими ми рухаємося, зокрема, до переправ і потім виходимо на лівобережжя, і таким чином, взявши у тиски, спробувати змусити Сили оборони покинути саме місто Куп’янськ", — повідомив військовий в ефірі Radio NV 4 серпня.

Про наступ на Куп"янськ — з 9:49

Він запевнив, що оборонці розуміють наміри ЗС РФ і блокували їх. За останні два тижні окупантам не вдалося просунутись навіть на метр. Окрім того, українські сили працюють над покращенням свого положення та відновленням позицій, де це можливо. Також ущільнюється передова лінія зіткнення.

"А Харківщина — хто бував, той знає — це такий регіон, де природа, як позаду мене, це не найгустіша посадка. Бувають такі посадки, що взагалі нічого не видно, перед нею стоїш", — зауважив Федоренко.

З його слів, користуючись ландшафтом, росіяни намагаються просочуватися між бойовими порядками Сил оборони без бою. Завдяки ущільненню районів найбільшої ворожої активності та контролю місцевості з неба завдяки БПЛА, захисники завдають ударів та не дають РФ реалізувати свої плани.

"А вони б дуже сильно хотіли до 24 серпня, до Дня незалежності України, вивісити ту ганчірку — я маю на увазі зараз прапор Російської Федерації, десь поблизу міста Куп’янськ або ближче, скажімо так, до цих районів", — підкреслив командир.

Куп'янськ на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він пояснив, що Куп’янськ — такий бажаний для ворога, адже він прагне отримати контроль над залізничною логістикою, як було у 2022 році. Окрім того, є й політичний компонент — президенту РФ Володимиру Путіну важливо показувати "будь-який результат".

Нагадаємо, у CNN 30 липня повідомляли про загрозу оточення для Покровська, Костянтинівки й Куп'янська у найближчі тижні. Зазначалось, що це призвело б до трьох окремих криз.

Вночі на 4 серпня російські джерела почали поширювати інформацію про захоплення КПП "Гоптівка" на кордоні з Харківською областю. Голова Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко підтвердив спробу штурму, але запевнив, що пункт повністю контролюють Сили оборони.