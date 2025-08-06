"Вмиратимуть пачками": Апостол розповів про два "сюрпризи" для ЗС РФ на Сумському напрямку

Станом на другу половину липня ситуація в Сумській області, а також у Курській області частково стабілізована завдяки ефективним рішенням. Сидіти довго в обороні українські ДШВ не збираються.

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Зміна тактики ведення вогню і використання низки технологічних новинок поліпшили обстановку, розповів новий командувач Десантно-штурмових військ, Герой України Олег Апостол в інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, є розуміння, де потрібно посилитися, як діяти, але деталі він розкривати не став, зазначивши, що його інтерв'ю читатимуть і окупанти.

"Можу сказати так: зараз я готую одразу два сюрпризи окупантам. Для одного в мене вже все є, для іншого потрібно трохи ресурсів і часу, але ми це плануємо ось-ось реалізувати. Якщо все вдасться, ворогу буде дуже важко. Це стосується і технологічного, і інженерного покращення наших позицій. Ми зробимо росіянам такі kill-zone (зони ураження, в яких особовий склад не може вижити і не може їх пройти), що вони вмиратимуть пачками. Якщо прийдуть туди, то сьогоднішні втрати здадуться їм мінімальними", — пообіцяв командир.

Апостол підтвердив звільнення Андріївки, а на момент інтерв'ю стало відомо і про деокупацію Кіндратівки.

Про загрозу оточення Сум

На слова журналіста про те, що є інформація про підготовку Сум до кругової оборони, і запитання про загрозу окупації міста або його оточення, Апостол відповів:

"Сили оборони України мають бути готові до всіх сценаріїв. Загострення на Сумському напрямку — один із них. Наразі проводиться активна робота з влаштування фортифікацій. Як ми вже говорили, зараз ситуація безпосередньо на лінії зіткнення частково контрольована. Чи може ворог перекинути більше резервів і активізувати тут наступ? Безумовно. Однак станом на кінець липня прямої загрози для міста Суми немає, крім обстрілів".

За словами командувача ДШВ, у разі погіршення ситуації та зростання загрози відповідну інформацію буде доведено до цивільного населення і відбудеться евакуація.

"Але Сили оборони загалом, і військові частини ДШВ зокрема, роблять усе, щоб утримати ворога якомога далі і відтіснити кордон", — запевнив він.

Курська операція через рік

Щодо Курської операції, якій 6 серпня виповнюється рік, то герой бесіди був безпосереднім її учасником із серпня по грудень 2024 року. Командир зазначив, що не може коментувати останній етап операції.

"Думаю, що командування все бачило і розуміло обстановку, тому ухвалювало відповідні рішення. Але загалом проведення Курської операції було правильним рішенням, і пі*ари будуть у майбутньому цю ганьбу стирати зі своїх підручників історії", — упевнений він.

Також Олег Апостол розповів про використання солдатів із КНДР у боях у Курській області та порівняв їхню ефективність не тільки з українськими військовими, а й зі ЗС РФ.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Покровську ЗС РФ розкидали листівки із закликом до місцевих жителів здавати позиції і розташування підрозділів ЗСУ, щоб прискорити "звільнення" міста.