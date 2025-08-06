ЗС РФ скинули на Покровськ листівки із закликом здавати позиції ЗСУ (фото)

Російські війська, як стверджують у командуванні 7-го корпусу ДШВ, отримали наказ вийти на південні околиці Покровська до 1 вересня.

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Ворожі дрони розкидали по місту листівки з пропозицією до місцевих жителів здавати позиції ЗСУ, щоб наблизити "звільнення" Покровська. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє 7 корпус ДШВ.

"Російські війська просуваються вперед, і звільнення вашого міста — питання часу. Позначте розташування підрозділів ЗСУ, про які вам відомо, на землі або на паркані. Використовуйте будь-який матеріал або сміття, викладене у формі хреста або стрілки", — йдеться в листівці.

Фото: Скриншот

Також автори пропонують передавати інформацію Telegram-бот, куди можна потрапити через QR-код на листівці.

За інформацією українських військових, із перехоплень ворога стало також відомо, що російське командування поставило завдання своїм найманцям вийти на південні околиці міста до 1 вересня.

"Покровські захисники продовжують тримати стрій", — підкреслили в ЗСУ.

Ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найгарячіших, про що напередодні написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ворог використовує тактику малих груп і намагається просочуватися в місто.

Боєць із позивним "Мучной" повідомив, що російські окупанти просунулися в районі Покровська. Вони наблизилися до Котлиного та Удачного і тиснуть на Леонтовичі.

Українські захисники знищують противника, проте ситуація залишається дуже складною.

Раніше Фокус писав, що що ЗС РФ наступають на Покровськ з двох флангів і пам'ятають про сценарій Авдіївки, для реалізації якого слід зібрати багато техніки і живої сили.

Ми також розповідали, як бійці НГУ збили з пантелику підрозділ ЗС РФ, який пробрався до Покровська.