"Немає іншого вибору": Сирський пояснив, чому Україна продовжить мобілізацію

Загальні втрати ЗС РФ в Україні минулого місяця становили понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 більше, ніж попереднього місяця. Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на дев'ять тисяч осіб щомісяця.

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Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, з яких дві вже створено, заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після наради за підсумками роботи ЗСУ за липень.

"Тому немає іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, покращувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ", — написав він у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в армії триває корпусна реформа задля більш ефективного управління військами. За його словами, переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої лінії відповідальності та визначені комплекти військ.

Сирський про ситуацію на фронті: де найскладніша ситуація

Що стосується ситуації на фронті, то Сирський сказав, що противник намагається наступати на сході по всій ЛБЗ, а найскладніша ситуація спостерігається на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках.

Водночас у ЗСУ є успіхи на Північнослобожанському напрямку зі звільнення окупованих територій Сумської області.

У публікації генерал також вказав на той факт, що противник активно обстрілює інфраструктуру в тилу, тероризує мирні міста, руйнуючи домівки українців і їх самих. Тому посилення ППО, а також масштабування використання дронів-перехоплювачів — актуальний порядок денний.

"У липні є помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike — вражено десятки об'єктів військово-промислового комплексу противника. Наші безпілотники та інші засоби ураження істотно знизили виробничі можливості ВПК агресора, завдали поразки його військовим об'єктам, зокрема складам "шахедів" та інших видів озброєнь, військовим аеродромам і полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним і нафтопереробним заводам", — ідеться в повідомленні Сирського.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що другий місяць поспіль спостерігається суттєве зростання ефективності знищення окупантів завдяки удосконаленню системи управління БПЛА.

Сирський наголосив, що серпень не буде легким місяцем, оскільки ворог продовжить посилювати тиск, але головне завдання Сил оборони — перешкодити росіянам у досягненні їхніх цілей.

Раніше Фокус писав, що російські окупанти все частіше застосовують тактику "тотального просочування" і збільшують кількість диверсій в українському тилу. Один із прикладів — Покровськ. Поки що, незважаючи на всі зусилля окупантів, їхні диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються.

Ми також писали, що Сирський заборонив скупчення військових на полігонах і продовжив термін БЗВП. Цей захід зумовлений точковими ударами ЗС РФ по полігонах на території України.