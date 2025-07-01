Головком ЗСУ заборонив скупчення військових на полігонах і продовжив термін БЗВП: чим це зумовлено

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський 1 липня розпорядився повністю заборонити розміщення військовослужбовців у наметових таборах і скупчення особового складу та техніки на полігонах. Цей захід зумовлений точковими ударами ЗС РФ по полігонах на території України.

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Головком ЗСУ вимагає істотно підвищити безпеку військовослужбовців у навчальних центрах і на полігонах, розташованих у тилу. Про це він повідомив за підсумками щомісячної наради, присвяченої підвищенню рівня підготовки особового складу та посиленню безпеки.

Він наголосив, що вже реалізуються додаткові інженерні заходи, включно з будівництвом бліндажів, укриттів і укріплень. Також акцент зроблено на оперативному реагуванні на повітряні тривоги та дотриманні норм щодо обладнання захисних об'єктів.

"Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках — заборонено! На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди", — заявив Сирський.

Термін БЗВП збільшено

Також головком обговорював питання підвищення якості підготовки особового складу ЗСУ. За його словами, від рівня навчання кожного солдата залежить не тільки ефективність підрозділів, а й збереження життя бійців на фронті.

Одним із ключових рішень стало збільшення терміну базової загальної підготовки з 49 до 51 дня. Додаткові дві доби будуть виділені на навчання солдатів діям в умовах ударів ворожих БПЛА.

"Це — одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується", — зазначив генерал.

Також у рамках оновленої підготовки акцент робиться на розвиток тренувань у тилових смугах бригад і посилення психологічної стійкості військовослужбовців, що названо невід'ємною частиною бойової готовності.

Нагадаємо, з 1 вересня в освітніх закладах України запровадять обов'язкову базову військову підготовку для студентів. Теорію викладатимуть протягом навчального року, а практичні заняття відбуватимуться під час канікул.

4 червня ЗС РФ атакували територію одного з навчальних підрозділів у Полтавській області. Унаслідок ракетного удару під час надання медичної допомоги померли двоє людей.