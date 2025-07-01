Главком ВСУ запретил cкопления военных на полигонах и продлил срок БОВП: чем это обусловлено

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский 1 июля распорядился полностью запретить размещение военнослужащих в палаточных лагерях и скопление личного состава и техники на полигонах. Эта мера обусловлена точечными ударами ВС РФ по полигонам на территории Украины.

Related video

Главком ВСУ потребовал существенно повысить безопасность военнослужащих в учебных центрах и на полигонах, расположенных в тылу. Об этом он сообщил по итогам ежемесячного совещания, посвященного повышению уровня подготовки личного состава и усилению безопасности.

Он подчеркнул, что уже реализуются дополнительные инженерные меры, включая строительство блиндажей, укрытий и укреплений. Также акцент сделан на оперативном реагировании на воздушные тревоги и соблюдении норм по оборудованию защитных объектов.

“Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках – запрещено! На локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения”, — заявил Сырский.

Срок БОВП увеличен

Также главком обсуждал вопрос повышения качества подготовки личного состава ВСУ. По его словам, от уровня обучения каждого солдата зависит не только эффективность подразделений, но и сохранение жизни бойцов на фронте.

Одним из ключевых решений стало увеличение срока базовой общей подготовки с 49 до 51 дня. Дополнительные двое суток будут выделены на обучение солдат действиям в условиях ударов вражеских БПЛА.

“Это – одна из новаций шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается”, — отметил генерал.

Также в рамках обновлённой подготовки акцент делается на развитие тренировок в тыловых полосах бригад и усиление психологической устойчивости военнослужащих, что названо неотъемлемой частью боевой готовности.

Напомним, с 1 сентября в образовательных учреждениях Украины введут обязательную базовую военную подготовку для студентов. Теорию будут преподавать в течение учебного года, а практические занятия будут проходить во время каникул.

4 июня ВС РФ атаковали территорию одного из учебных подразделений в Полтавской области. В результате ракетного удара во время оказания медицинской помощи умерли два человека.