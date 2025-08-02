Нарощують диверсії в тилу: Сирський розповів про тактику "тотального просочування" росіян

Російські окупанти все частіше застосовують тактику "тотального просочування" та збільшують кількість диверсій в українському тилу.

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Так, зокрема, відбувається у Покровську Донецької області, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Саме на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках, за словами Сирського, наразі найскладніша ситуація.

"Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках. При цьому росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу", — зазначив Сирський.

Він уточнив, що у такий спосіб ЗС РФ намагаються заходити зокрема в Покровськ.

"Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються. Для ефективної протидії ДРГ створили та застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких — пошук та знищення ДРГ противника", — пояснив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що відвідав всі командні пункти частин Збройних Сил і Національної гвардії, які ведуть оборону на Покровському напрямку.

"Обговорив із командирами на місцях питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів. Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплексною", — наголосив Сирський.

Нагадаємо, 30 липня Сирський заявив, що навчання військових має відбуватись під землю.

8 липня Сирський заявив, що ЗСУ відновили та утримують позиції в Курській та Бєлгородській областях.