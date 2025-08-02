Наращивают диверсии в тылу: Сырский рассказал о тактике "тотального просачивания" россиян

Российские оккупанты все чаще применяют тактику "тотального просачивания" и увеличивают количество диверсий в украинском тылу.

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Так, в частности, происходит в Покровске Донецкой области, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Именно на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, по словам Сырского, сейчас самая сложная ситуация.

"Враг наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях. При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу", — отметил Сырский.

Он уточнил, что таким образом ВС РФ пытаются заходить в частности в Покровск.

"Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются. Для эффективного противодействия ДРГ создали и применяем противодиверсионные резервы, задача которых — поиск и уничтожение ДРГ противника", — пояснил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также сообщил, что посетил все командные пункты частей Вооруженных Сил и Национальной гвардии, которые ведут оборону на Покровском направлении.

"Обсудил с командирами на местах вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидронових тоннелей. Такая работа ведется, однако должна быть более активной, широкой и комплексной", — подчеркнул Сырский.

Напомним, 30 июля Сырский заявил, что обучение военных должно происходить под землю.

8 июля Сырский заявил, что ВСУ восстановили и удерживают позиции в Курской и Белгородской областях.