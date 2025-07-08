ВСУ восстановили и удерживают позиции в Курской и Белгородской областях, — Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что украинские войска сдерживают продвижение армии РФ на ключевых направлениях и не позволяют врагу прорвать оборону.

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Как сообщил генерал в сети Facebook, на заседании Ставки верховного главнокомандующего он озвучил одну из главных задач ВСУ — недопущение выхода врага к административным границам Днепропетровской области.

"Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне — на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области", — сообщил Сырский.

Военачальник также отметил успехи в приграничье: украинские силы удерживают позиции на территории Курской и Белгородской областей России.

"Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя", — отметил главнокомандующий.

По информации Сырского, только за минувшие сутки произошло 188 боевых столкновений, в результате которых враг потерял более тысячи военных. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Северо-Слобожанском направлениях.

Как сообщал Фокус, в конце июня украинские военные остановили продвижение российских оккупантов в приграничных районах Сумской области.

Недавно Фокус писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в целях безопасности личного состава, распорядился полностью запретить размещение военнослужащих в палаточных лагерях и скопление военных и техники на полигонах.