ЗСУ відновили та утримують позиції в Курській та Бєлгородській областях, — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські війська стримують просування армії РФ на ключових напрямках і не дозволяють ворогу прорвати оборону

Related video

Як повідомив генерал у мережі Facebook, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача він озвучив одне з головних завдань ЗСУ – недопущення виходу ворога до адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

"Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні – на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області", – повідомив Сирський.

Воєначальник також наголосив на успіхах у прикордонні: українські сили утримують позиції на території Курської та Бєлгородської областей Росії.

"Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою", – зазначив головнокомандувач.

За інформацією Сирського, лише за минулу добу відбулося 188 бойових зіткнень, унаслідок яких ворог втратив понад тисячу військових. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському напрямках.

Як повідомляв Фокус, наприкінці червня українські військові зупинили просування російських окупантів у прикордонних районах Сумської області.

Нещодавно Фокус писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, з метою безпеки особового складу, розпорядився повністю заборонити розміщення військовослужбовців у наметових таборах і скупчення військових та техніки на полігонах.